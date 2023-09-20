Польша, Венгрия и Словакия готовы рассматривать украинский план по контролю экспорта зерна - торгпред Украины

Польша, Венгрия и Словакия, введшие национальные запреты на экспорт украинской агропродукции, готовы рассматривать предложенный Украиной механизм совместной верификации и согласования поставок, заявил в эфире национального телемарафона заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

"В понедельник мы представили наш план контроля экспорта сельхозпродукции всем государствам-соседям. Есть очень хороший отзыв со стороны Румынии и Болгарии, которые достаточно положительно отреагировали, и не ввели национальные запреты. Другие три страны, в том числе и Польша, тоже уже подают положительные сигналы о готовности рассматривать механизм, предложенный Украиной", - отметил Качка.

По словам чиновника, фактически Украина предложила ввести механизм совместной верификации и согласования поставок четырех видов сельскохозяйственных товаров (пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника) в пять стран ЕС.

"Это не решит проблему полностью, потому что это будет фактически свидетельствовать о торговле между Украиной и этими пятью странами ЕС в ручном режиме. Но это будет шагом вперед и отказом от запретов, которые для нас неприемлемы по форме", - указал Качка.

Как отметил торговый представитель Украины, украинское предложение может стать основой для решения вопроса экспорта агропродукции в пять стран ЕС, и польская сторона, по его утверждению, уже заявила, что готова работать над решением этой проблемы.

"Я верю, что до конца недели мы сможем достичь определенного компромисса. Ведь на самом деле как для Польши, так и для Украины важно развивать сотрудничество, торговлю, сельское хозяйство и заботиться об интересах аграриев друг друга, а не только реагировать на публичные критические замечания", – заверил Качка.

В Минэкономики также указывают, что министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс сообщил о готовности польской стороны найти решение проблемы, связанной с украинским зерном.

"Мы ждем таких переговоров и готовы к тому, чтобы такие переговоры состоялись", – сказал он агентству PAP, добавив, что Польша открыта для поиска решения, которое обезопасит польский рынок, защитит его и поможет Украине.

Конфликт с Польшей и другими соседями вокруг экспорта зерна

Напомним, что 15 сентября Европейская комиссия решила не продлевать запрет импорта украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечников в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Он был введен еще 2 мая вместо соответствующих односторонних национальных ограничительных мероприятий в этих странах, которые Еврокомиссия раскритиковала как неприемлемые.

Необходимость ограничений в пяти странах Евросоюза объясняли тем, что избыток украинского зерна на рынке снижает цены на местную сельхозпродукцию, что влияет на доходы местных фермеров. В ответ на решение Еврокомиссии Польша, Венгрия и Словакия возобновили собственные запреты на ввоз этой украинской продукции, причем Венгрия список значительно расширила.

Ввиду этого 18 сентября Украина подала иски во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии. Более того, Качка заявил о возможности введения эмбарго на польский лук, помидоры, капусту и яблоки, что вызвало, в частности, раздраженную реакцию Телюса.

19 сентября Кабинет министров одобрил новую процедуру экспорта кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы во все упомянутые пять стран ЕС: она будет осуществляться по лицензиям Министерства экономики по согласованию с Министерством аграрной политики. Предложить собственный механизм ограничений Украина обещала Еврокомиссии для отмены указанного запрета.

Впрочем, Польша всячески давала понять, что ограничений с украинской стороны будет недостаточно, и настаивала на полном эмбарго по четырем позициям. Более того, в опубликованном в среду интервью польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о готовности расширить запрет на импорт агропродукции из Украины, если та прибегнет к дальнейшей эскалации конфликта.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Польши в среду срочно вызвало к себе украинского посла Василия Зварыча и выразило ему решительный протест по поводу заявлений президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, которые тот сделал в контексте действий трех стран ЕС, настаивающих на запрете ввоза украинского зерна.

Со своей стороны посол отметил некорректность сравнения Украины с "утопающим", которое сделал президент Польши Анджей Дуда во время того же мероприятия. Отметим при этом, что анонсированная встреча Зеленского с Дудой в Нью-Йорке была отменена.

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