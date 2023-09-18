Большинство стран ЕС выступают против ограничений на импорт украинского зерна

В понедельник министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес заявил, что односторонний запрет любой страной-членом Европейского Союза на импорт украинского зерна выглядит незаконным, а Франция заявила, что на карту поставлена европейская солидарность.

Об этом пишут Reuters и RMF FM.

Выступая перед запланированной встречей министров сельского хозяйства ЕС, Пучадес сказал, что такие односторонние запреты не соответствуют законодательству ЕС и Европейская комиссия должна разобраться с этим делом.

"Большинство стран Евросоюза поддерживают предложенное в пятницу Еврокомиссией решение по экспорту украинского зерна. Европейская комиссия хорошо поработала", – сказал Пучадес.

Согласно сообщению, министры сельского хозяйства западных стран считают, что необходимо сохранять солидарность с Украиной и подчеркивают, что зерно является важной частью доходов украинцев. Они критически относятся к односторонним блокадам, введенным Польшей, Словакией и Венгрией.

Украинские фермеры полагались на экспорт зерна через соседние страны из-за так называемых Пути солидарности с начала российского вторжения, поскольку Украина не могла использовать любимые маршруты через черноморские порты. С начала войны около 60% украинского зерна экспортировались транзитом через альтернативные маршруты ЕС, а 40% отправлялись по Черному морю пока действовало "зерновое соглашение".

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фено также подверг критике односторонний запрет, заявив, что она ставит под сомнение европейскую солидарность.

"Для солидарности нужно единство... Мы должны держать два элемента, иначе европейский проект под угрозой. Единый рынок является фундаментальным элементом", – сказал Фено.

Он добавил, что министры ЕС работают над определенными нововведениями, которые помогут снизить нагрузку на фермеров.

Напомним, что ранее в пятницу Еврокомиссия решила не продолжать после 15 сентября запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Она была введена 2 мая вместо соответствующих односторонних ограничительных мер в этих странах, которые Еврокомиссия в свое время раскритиковала как неприемлемые.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт теперь самостоятельно ввели этот запрет , объяснив это защитой своих фермеров.