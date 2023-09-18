Більшість країн ЄС виступають проти обмежень на імпорт українського зерна

У понеділок міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас Пучадес заявив, що одностороння заборона будь-якою країною-членом Європейського Союзу на імпорт українського зерна виглядає незаконною, а Франція заявила, що на карту поставлена ​​європейська солідарність.

Про це пишуть Reuters та RMF FM.

Виступаючи перед запланованою зустріччю міністрів сільського господарства ЄС Пучадес сказав, що такі односторонні заборони не відповідають законодавству ЄС і Європейська комісія має розібратися з цією справою.

"Більшість країн Євросоюзу підтримують запропоноване в п'ятницю Єврокомісією рішення щодо експорту українського зерна. Європейська комісія добре попрацювала", - сказав Пучадес.

Згідно з повідомленням, міністри сільського господарства західних країн вважають, що необхідно зберігати солідарність з Україною і наголошують, що зерно є важливою частиною доходів українців. Вони критично ставляться до односторонніх блокад, запроваджених Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Українські фермери покладалися на експорт зерна через сусідні країни через так звані Шляхи солідарності з початку російського вторгнення, оскільки Україна не могла використовувати улюблені маршрути через чорноморські порти. З початку війни близько 60% українського зерна експортувалися транзитом через альтернативні маршрути ЄС, а 40% відправлялися Чорним морем доки діяла "зернова угода".

Міністр сільського господарства Франції Марк Фено також розкритикував односторонню заборону, заявивши, що вона ставить під сумнів європейську солідарність.

"Для солідарності потрібна єдність... Ми повинні тримати два елементи, інакше європейський проект під загрозою. Єдиний ринок є фундаментальним елементом", - сказав Фено.

Він додав, що міністри ЄС працюють над певними нововведеннями, які допоможуть зменшити навантаження на фермерів.

Нагадаємо, що раніше у п'ятницю Єврокомісія вирішила не продовжувати після 15 вересня заборону на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Вона була запроваджена 2 травня замість відповідних односторонніх обмежувальних заходів у цих країнах, які Єврокомісія свого часу розкритикувала як неприйнятні.

Однак Варшава, Братислава й Будапешт тепер самостійно ввели цю заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів.