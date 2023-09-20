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МИД Польши вызывал украинского посла после обмена стран жесткими заявлениями вокруг запрета агроэкспорта

МИД Польши вызывал украинского посла после обмена стран жесткими заявлениями вокруг запрета агроэкспорта
Фото: МИД Польщи

Министерство иностранных дел Польши в среду срочно вызвало к себе украинского посла Василия Зварыча. Как сообщили в МИД Польши, во время встречи замминистра Павла Яблонского украинскому дипломату выразили решительный протест по поводу вчерашних заявлений президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

Тот, как отмечают в ведомстве, указал на то, что некоторые страны Европейского союза притворялись солидарными, в действительности косвенно поддерживая Россию. Заместитель главы польского МИД отметил, что этот тезис неправдив в отношении Польши, которая с первых дней войны поддерживает Украину.

"Яблонский отметил, что давление на Польшу на многосторонних форумах или отправка жалоб в международные трибуналы не являются уместными методами разрешения споров между нашими странами", - говорится в сообщении.

Дипломат также заявил, что эти действия Украины не будут эффективны против Польши, поскольку действия польского правительства по защите интересов польских фермеров "соответствуют национальному праву, праву ЕС и международному праву".

Замминистра также выразил обеспокоенность недавними публичными заявлениями высших представителей власти Украины, "навязывающих однобокий взгляд на многомерную проблему" экспорта украинской агропродукции в соседние страны.

В свою очередь, в МИД Украины заявили, что подробно информированы о встрече Зварыча с заместителем руководителя МИД Польши. Как отметил спикер украинского ведомства Олег Николенко, в ходе этой встречи посол в который раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна.

"Он также отметил некорректность сравнения с Украиной, которое сделал президент Польши в ходе своего визита в Нью-Йорк. Призываем наших польских друзей отбросить эмоции", - отметил Николенко, имея в виду заявление Анджея Дуды, который назвал Украину "утопающим, который может причинить вред" и "чрезвычайно опасен".

Спикер МИД подчеркнул, что украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики и ожидает, что эти предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло.

Конфликт вокруг экспорта украинской агропродукции в пять стран ЕС

Напомним, что 15 сентября Европейская комиссия решила не продлевать запрет импорта украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Он был введен еще 2 мая вместо соответствующих односторонних национальных ограничительных мер в этих странах, которые Еврокомиссия раскритиковала как неприемлемые.

Необходимость ограничений в пяти странах Евросоюза объясняли тем, что избыток украинского зерна на рынке снижает цены на местную сельхозпродукцию, что влияет на доходы местных фермеров. В ответ на решения Еврокомиссии Польша, Венгрия и Словакия возобновили свои запреты на ввоз этой украинской продукции, причем Венгрия список значительно расширила.

Ввиду этого 18 сентября Украина подала иски во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии. Более того, заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил о возможности введения эмбарго на польский лук, помидоры, капусту и яблоки.

19 сентября Кабинет министров одобрил новую процедуру экспорта кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы во все упомянутые пять стран ЕС: она будет осуществляться по лицензиям Министерства экономики по согласованию с Министерством аграрной политики. Ввести собственный механизм ограничений Украина обещала Еврокомиссии для отмены указанного запрета. Впрочем, он все равно не устраивает Польшу, настаивающую на полном эмбарго.

Автор:
Тимофей Беспятов