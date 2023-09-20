Дуда сравнил Украину с утопающим, который может потянуть за собой других, и отменил запланированную встречу с Зеленским

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя "зерновой кризис", сравнил Украину с утопающим, который хватается за все и может потянуть за собой на глубину других и

Об этом он заявил на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, пишут польские СМИ.

Дуда защищал решение Варшавы ввести односторонние ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, которое Киев обжалует в рамках ВТО.

При этом президент Польши сравнил Украину с "утопленником, который может затянуть на глубину".

"Мы имеем дело с утопленником. Каждый, кто хоть раз принимал участие в спасении утопающего, знает, что он чрезвычайно опасен, ведь может затянуть на глубину. Он имеет невероятную силу из-за личного страха, выброса адреналина и может просто утопить спасителя", - пояснил свое мнение Дуда.

Он отметил, что именно это сравнение уместно относительно ситуации между Польшей и Украиной.

"Украина находится под российским нападением, без сомнения, в очень сложной ситуации, хватается за все, что может. Можно ли на нее обижаться? Конечно, можно возмущаться", – считает Дуда.

Он подчеркнул, что Польша, хоть и поддерживает Украину, должна действовать в собственных интересах.

"Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопающего? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий не нанес нам вреда, потому что если утопленник нанесет вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно", – заявил президент Польши.

Кроме того, встреча Дуды и президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорке на полях саммита Генеральной Ассамблеи ООН отменена.

Дуда сообщил, что в связи с переносом в часах некоторых переговоров встреча с президентом Украины выпала из повестки дня, однако не исключил, что встреча состоится позже.

Заметим, что ранее польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, так как польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.

Напомним, что ранее в пятницу Еврокомиссия решила не продолжать после 15 сентября запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Она была введена 2 мая вместо соответствующих односторонних ограничительных мер в этих странах, которые Еврокомиссия в свое время раскритиковала как неприемлемые.

Необходимость таких ограничений пять стран Евросоюза объясняли тем, что переизбыток украинского зерна на рынке снижает цены на местную сельхозпродукцию, что влияет на доходы местных фермеров.

Польша, наиболее жестко требовавшая от ЕС оставить запрет и после 15 сентября, решила сразу же ввести свой национальный запрет на ввоз украинской агропродукции.

В ответ на это Киев решил подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО).