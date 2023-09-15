Еврокомиссия не стала продлевать запрет на экспорт украинского зерна в пять стран ЕС

Европейская комиссия решила не продлевать после 15 сентября запрет на импорт украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Как говорится в ее сообщении, такое решение было принято после анализ данных, связанные с влиянием экспорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на рынок ЕС.

Отмечается, что Еврокомиссия сделала вывод, что благодаря работе координационной платформы по улучшению торговых потоков между ЕС и Украиной и временным ограничениям, введенным 2 мая, соответствующие рыночные искажения в пяти государствах-членах ЕС исчезли.

"Конструктивный подход всех участников платформы помог решить конкретные проблемы и обеспечил поток и даже рост [украинского] экспорта в третьи страны за пределами ЕС", - говорится в сообщении.

В то же время заявлено, что Украина согласилась в течение 30 дней принять любые правовые меры (включая, например, введение системы экспортного лицензирования), чтобы избежать возобновления всплеска импорта указанных товаров в ЕС.

До этого времени Украина должна принять уже с 16 сентября эффективные меры по контролю за экспортом четырех указанных групп товаров, чтобы предотвратить любые рыночные искажения в пяти странах ЕС. Украина должна представить соответствующий план действий в рамках координационной платформы не позднее конца рабочего дня в понедельник, 18 сентября.

"Еврокомиссия и Украина будут отслеживать ситуацию через платформу, чтобы иметь возможность реагировать на любые непредвиденные ситуации. Еврокомиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины будут действовать и полностью работать", - заявили в правительстве Евросоюза.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, он переговорил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и выразил ей благодарность "за соблюдение слова и правил свободного рынка".

"Это пример подлинного единства и доверия между Украиной и ЕС. Европа выигрывает всегда, когда правила работают, а договоры выполняются. Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать", – заявил он.

Напомним, что Еврокомиссия после достижения 28 апреля договоренностей с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией объявила 2 мая о введении временных мер в отношении импорта упомянутых категорий агропродукции из Украины при условии отмены этими странами национальных мер в отношении нее. Ограничения были введены после жалоб этих стран на то, что переизбыток украинского зерна на рынке снижает цены на местную сельхозпродукцию, что влияет на доходы местных фермеров.

Срок введенного запрета истекал 5 июня, но еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства ЕС Януш Войцеховский заявил, что будет настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины в пять перечисленных стран по меньшей мере до октября. В итоге Еврокомиссия продлила его до 15 сентября, сократив объем ограничений с 17 до 6 тарифных позиций.

Вместе с тем Венгрия перед этим просила ЕС продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур по меньшей мере до конца 2023 года. Венгрия и Польша до сих настаивают на необходимости продления запрета. Украина же настаивает на полной отмене ограничений.

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