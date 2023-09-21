Дуда розповів, коли зустрінеться із Зеленським

Президент Польщі Анджей Дуда готовий зустрітися з українським колегою тоді, які тільки в нього буде така можливість. Проте зустріч відбудеться за закритими дверима.

Про це він заявив в інтерв’ю TVN24.

"Як тільки буде можливість, я обов’язково буду з ним розмовляти, але ми точно не будемо говоритимемо перед камерами. Ми розмовлятимемо так, як багато разів говорили — віч-на-віч, як розмовляють один з одним два друга, які хочуть вирішити різні складні ситуації", — сказав Дуда.

На запитання польського журналіста, чи він й далі вважає Зеленського своїм другом, Дуда відповів: "Звичайно".

Польський президент також прокоментував слова Зеленського стосовно того, що деякі країни "лише вдають солідарність" і працюють на користь Росії.

"Він не згадував про Польщу, але мені в той момент, звичайно, стало шкода, це було так несправедливо те, що він говорив. Але чим більше проходить часу ці емоції для мене вщухають (…) але я був озлоблений", - підкреслив він.

Дуда зауважив, що в даній ситуації не варто підіймати градус напруги, оскільки те, що сталося – це суперечка, яка стосується певної невеликої частини україно-польських відносин і не слід дозволяти даному факту вплинути на них тому що інші отримають від цього користь.

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Першим тривожним дзвіночком у даній ситуації стало те, що Польща найбільш жорстко вимагала від ЄС залишити заборону й після 15 вересня, вирішила відразу ж запровадити свою національну заборону на ввезення української агропродукції.

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У відповідь на це Київ вирішив подати позов до Світової організації торгівлі СОТ) та погрожує запровадити ембарго на польську цибулю, помідори, капусту та яблука.

Пізніше Анджей Дуда, коментуючи "зернову кризу", порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших, та скасував зустріч з Володимиром Зеленським.

На фоні цього, у Польщі заговорили про можливе зменшення підтримки України та українських біженців. Від січня 2024 року українські біженці у Польщі можуть перестати отримувати виплати.