Передвиборчий трюк. Конфлікт Польщі з Україною розлютив ЄС

Конфронтаційна поведінка Варшави щодо Києва може бути передвиборчим трюком, але це розлютило європейських чиновників на всьому континенті, оскільки цього тижня Польща – досі найвірніший союзник Києва на континенті, оголосила, що припинить надсилати зброю своєму сусідові. Суперечка порушила важливі питання щодо єдності Європи.

Про це пише CNN.

Цей крок був зроблений після того, як президент України Володимир Зеленський розкритикував Варшаву за те, що вона продовжує забороняти імпорт українського зерна.

Такий політичний театр порушив низку важливих питань, найважливішим з яких було те, чи стане це моментом, коли непохитне рішення Європи проти повномасштабного вторгнення Росії нарешті дасть тріщину.

Видання пише, що національні вибори у Польщі відбудуться 15 жовтня і згідно з попередніми даними правляча партія "Право і справедливість" (PiS), може зазнати поразки. В той же час, сільське господарство неймовірно важливе для країни. Фермери є мотивованими політичними агентами, а громадяни, як правило, дбають про продовольчу безпеку, тому PiS потребуватиме їхніх голосів, щоб залишитися при владі.

CNN наголошує, що польський уряд захоче більшої підтримки від населення, що цілком зрозуміло. Однак ця суперечка вийшла з-під контролю у вівторок, коли Володимир Зеленський заявив на Генеральній асамблеї ООН, що "деякі наші друзі в Європі, імітують солідарність", а прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наступного дня відповів, що Польща більше не передаватиме зброю Україні, бо зараз озброюється сама".

В той же час, що жоден європейський чиновник серйозно не вірить у різку зміну політики щодо підтримки України, особливо з боку Польщі.

"Це все вибори – блабла… Польща продовжить постачати зброю Україні. Скільки потрібно. У мене в цьому немає жодних сумнівів. Поляки життєво зацікавлені в тому, щоб Україна виграла цю війну, інакше вони безпосередньо зіткнуться зі своїм заклятим ворогом", – сказав представник НАТО.

Видання зауважує, що незважаючи на очікування, що це весь шум, спрямований на внутрішню аудиторію, важко переоцінити рівень гніву на Польщу, оскільки Україна вже запропонувала країні рішення щодо зерна.

CNN пише, що цю тезу підтримали джерела в НАТО, інституціях ЄС і національних столицях по всій Європі.

Чому погіршилися відносини між Зеленським і Дудою

Дуда заявив, що Варшава підтримує Україну, але відстоюватиме свої власні інтереси і порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших, та скасував зустріч з Володимиром Зеленським.

На фоні цього, у Польщі заговорили про можливе зменшення підтримки України та українських біженців. Від січня 2024 року українські біженці у Польщі можуть перестати отримувати виплати.

В той же час, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що російські удари по українській портовій та зерновій інфраструктурі є частиною кампанії Кремля, спрямованої на погіршення відносин України з її західними сусідами, зокрема з Польщею.

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