Из Варшавы в Раву-Русскую будут курсировать дизель-поезда: первый отправится 14 октября

Первый поезд сообщением "Варшава - Рава-Русская" отправится в рейс из столицы Польши 14 октября. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на данные польской железнодорожной компании PKP.

Отмечается, что с вокзала Варшава-Восточная поезд будет отправляться в 21:45, прибытие на станцию Рава-Русская во Львовской области будет в 05:15. Он будет следовать через станцию Люблин-Главный.

В обратном направлении поезд отправится в первый рейс 15 октября. Отправка будет происходить в 11:00, прибытие в Варшаву – в 17:29.

Продолжительность поездки из Польши составит 6,5 часов, из Украины – 7,5 часов. На маршруте будет задействован дизель-поезд компании SKPL.

Поезд Варшава – Рава-Русская: хронология запуска

Весной Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщало, что SKPL запустит рейсы из Варшавы в Раву-Русскую с 1 июня.

В ведомстве отмечали, что эти поезда должны стать еще одним путем возвращения украинцев из польской столицы домой и разгрузить автомобильные пункты пропуска.

Позже SKPL отметила, что получила разрешение на возможность выполнения рейсов по маршруту, однако мероприятия организационно-правового характера продолжались, поэтому запуск нового сообщения анонсировали по меньшей мере на осень.

В свою очередь "Укрзализныця" указывала, что поезд сможет ежедневно обеспечить перевозку почти 500 пассажиров в оба направления. На станции Рава-Русская будет организована удобная пересадка на поезда, которые будут доставлять пассажиров во Львов.