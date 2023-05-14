Польская SKPL запустит железнодорожные рейсы из Варшавы в Раву-Русскую

С 1 июня польская железнодорожная компания SKPL планирует запустить рейсы из Варшавы в Раву-Русскую Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Каждый день в обоих направлениях будет курсировать поезд, рассчитанный на 240 пассажиров.

Отправление с вокзала "Варшава-Восточная" планируется в 14:00 (по местному времени), из Люблина – в 16:00. Прибытие в Раву-Русскую – в 20:15 (по киевскому времени).

Из Равы-Русской пассажиры после прохождения погранично-таможенного контроля смогут воспользоваться рейсами "Укрзализныци".

Как отметили в Минреинтеграции, рейсы SKPL станут еще одним путем возвращения украинцев из польской столицы домой. Кроме того, это поможет разгрузить автомобильные пункты пропуска.