Польська SKPL запустить залізничні рейси з Варшави до Рави-Руської

Із 1 червня польська залізнична компанія SKPL планує запустити рейси з Варшави до Рави-Руської Львівської області. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Кожного дня в обох напрямках курсуватиме потяг, розрахований на 240 пасажирів.

Відправлення з вокзалу "Варшава-Всходня" планується о 14:00 (за місцевим часом), з Любліна – о 16:00. Прибуття до Рави-Руської – о 20:15 (за київським часом).

Із Рави-Руської пасажири після проходження прикордонно-митного контролю зможуть скористатися рейсами "Укрзалізниці".

Як зазначили в Мінреінтеграції, рейси SKPL стануть ще одним шляхом повернення українців з польської столиці додому. Крім того, це допоможе розвантажити автомобільні пункти пропуску.