ЕС выделит "Укрзализныце" деньги на развитие погранпереходов со странами союза

Европейский союз в рамках финансового инструмента Connecting Europe Facility (CEF) предоставит грантовые средства на строительство железнодорожной инфраструктуры пограничных переходов Украины с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией, сообщают в "Укрзализныце".

В частности, средства будут направлены на строительство пунктов пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Мостиска ІІ - Медыка" на границе с Польшей. Также они пойдут на развитие пункта пропуска "Чоп - Чьерна над Тисой/Захонь", который соединяет Украину со Словакией и Венгрией. Здесь планируется развить интермодальный терминал и прилегающую инфраструктуру на станции Чоп.

Кроме того, будет проведена реконструкция станционных путей шириной 1435 мм на станциях Вадул-Сирет и Глыбокая-Буковинская в рамках совместных с румынской стороной проектов. Впрочем, о суммах средств, которые должны пойти на эти проекты, в "Укрзализныце" не сообщают.

"Это впервые в истории, когда ЕС безвозвратно выделяет средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине. Мы будем развивать самые перспективные переходы со странами ЕС, инфраструктура которых нуждается в модернизации", – указал глава правления УЗ Евгений Лященко.

Он отметил, что реализацию ряда проектов по интеграции железнодорожной инфраструктуры со странами Европейского союза Украина уже начала раньше, но сейчас ей необходима системная поддержка международных партнеров и финансовых институтов.

"Сотрудничество с CEF - это новый инструмент для Украины и железной дороги. В ходе первого участия в конкурсе на финансирование мы направляли заявку с нашими соседними странами, и поэтому был сделан акцент именно на развитие наших западных переходов со странами ЕС", - рассказал директор департамента стратегии и трансформации УЗ Олег Яковенко.

По его словам, следующая подача проектов состоится уже в сентябре этого года, и украинская сторона уже сама определит и предложит ЕС проекты для инвестиций. В планах – развитие железнодорожных коридоров Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) с путями шириной 1435 мм для развития грузового и пассажирского сообщения с ЕС.

Напомним, что 6 июня во время визита во Львов комиссара ЕС по транспорту Адины Вэлян было подписано соглашение об участии Украины в программе "Механизм "Соединеняя Европу" (CEF). Это фонд ЕС, созданный в 2014 году для инвестиций в транспортные, энергетические, цифровые и телекоммуникационные проекты, в частности, основной инструмент для финансирования развития TEN-T.

Финансирование проектов, представленных на CEF, предусматривает, что половину стоимости компенсирует страна-заявительница за счет собственных источников или международных финансовых организаций, а 50% финансирования обеспечивается в рамках программы.