Железнодорожники начали тестирование восстановленной евроколеи из Польши в Раву-Русскую

Украинские и польские железнодорожники 5 апреля организовали первую тестово-испытательную поездку поезда по маршруту Люблин – Рава-Русская по пути европейской ширины 1435 мм.

Как сообщают в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, этот поезд через несколько месяцев должен дать старт сообщению между Варшавой и Равой-Русской с пересадкой на Львов.

"Таким образом, для пассажиров польского направления Рава-Русская (Львовская область) станет пунктом удобной пересадки между поездом на европути и поездом "Укрзализныци" на украинском пути, который в свою очередь домчит пассажиров во Львов", - говорится в сообщении.

В ведомстве говорят, что запуск такого сообщения позволит удовлетворить огромный спрос украинцев на удобное перемещение поездом в и из польской столицы, а также разгрузить автомобильные пункты пропуска.

В министерстве напоминают, что восстановленный железнодорожный пункт пропуска в Раве-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет. "Укрзализныця" восстановила участок европути протяженностью 8,4 км и отреставрировала вокзал на станции Рава-Русская.

Отмечается, что после тестовой поездки польской стороне понадобится несколько месяцев для развертывания полноценного таможенно-пограничного контроля и завершения формальностей, после чего будет объявлена дата старта регулярного сообщения.

Напомним также, что в феврале "Укрзализныця" завершила реконструкцию двух участков во Львовской области, что позволило восстановить международный железнодорожный маршрут по европейской колее Пшемысль - Нижанковичи - Хыров - Смольница - Устшики Дольне - Загуж.