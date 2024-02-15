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"Укрзалізниця" запустила перший модернізований дизель-поїзд: де він курсуватиме (ФОТО)
Вперше за часів незалежності українській залізничники модернізували на власних потужностях дизель-поїзд ДР1А №329. З 15 лютого він курсуватиме на маршруті Коростень – Житомир – Вінниця.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
"Ми вже маємо ґрунтовний досвід оновлення приміських електропоїздів, а от повну модернізацію дизель-поїзда з урахуванням усіх стандартів (у тому числі й інклюзивних вимог) компанія здійснила вперше", - повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що дизель-поїзд сформований у 4-вагонному складі, має 324 посадкові місця ІІІ класу та 8 додаткових місць для людей з інвалідністю.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Головні вагони поїзда обладнані пандусами та місцями для людей на колісних кріслах, спеціальними санвузлами та кнопками виклику поїзної бригади. Серед інших зручних атрибутів – кріплення для перевезення велосипедів, стелажі та полиці для багажу, порти Type-C та USB для зарядки гаджетів, сповивальні столики у вбиральнях, маршрутні покажчики та інформаційні екрани", - зауважили в "Укрзалізниці".
"Відремонтували потяг 1996 року випуску з Ризького машинобудівного заводу. Всі чотири вагони мають ІІ клас комфортності. Для зручності перебування людей з порушеннями зору вказівники дублюються шрифтом Брайля", - повідомила прессекретарка регіональної філії "Південно-західна залізниця" Ганна Казимір у коментарі "Суспільному".
Порівнюючи з дизелем старого зразка, ціна на квиток виросла вдвічі.
"Вартість квитка з Коростеня до Вінниці становить 97 гривень 24 копійки. Вагони оснащені камерами відеоспостереження", — додала Казимір.
Повідомляється, що зі станції Коростень регіональний поїзд №887/888 Коростень – Вінниця вирушатиме о 08:05, у Житомирі зупинятиметься о 09:33, і прибуватиме на кінцеву зупинку об 11:53.
У зворотному напрямку регіональний поїзд №889/890 Вінниця – Коростень вирушатиме зі станції Вінниця о 14:00, у Житомирі зупинятиметься о 16:13 та прибуватиме до Коростеня о 17:47. Окрім цього, поїзд робитиме зупинки на станціях Нова Борова, Горбаші, Бердичів, Козятин-1, Калинівка-1.
Квитки на поїзди доступні у чат-боті "Укрзалізниці", у касах вокзалів та станцій, безпосередньо у кондукторів.
У серпні 2023 року "Укрзалізниця" представила модернізовані плацкартні вагони на маршруті поїзда №7/8 Київ-Чернівці.
Додамо, що у лютому "Укрзалізниця" оголосила про запуск нового потягу під номером 295/296, який поєднає Харків та Дніпро.
Також буде запущено додатковий поїзд з Харкова до Карпат - №201/202 сполученням Харків — Ворохта.