"Укрзалізниця" запустила перший модернізований дизель-поїзд: де він курсуватиме (ФОТО)

Вперше за часів незалежності українській залізничники модернізували на власних потужностях дизель-поїзд ДР1А №329. З 15 лютого він курсуватиме на маршруті Коростень – Житомир – Вінниця.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Ми вже маємо ґрунтовний досвід оновлення приміських електропоїздів, а от повну модернізацію дизель-поїзда з урахуванням усіх стандартів (у тому числі й інклюзивних вимог) компанія здійснила вперше", - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що дизель-поїзд сформований у 4-вагонному складі, має 324 посадкові місця ІІІ класу та 8 додаткових місць для людей з інвалідністю.

"Головні вагони поїзда обладнані пандусами та місцями для людей на колісних кріслах, спеціальними санвузлами та кнопками виклику поїзної бригади. Серед інших зручних атрибутів – кріплення для перевезення велосипедів, стелажі та полиці для багажу, порти Type-C та USB для зарядки гаджетів, сповивальні столики у вбиральнях, маршрутні покажчики та інформаційні екрани", - зауважили в "Укрзалізниці".

"Відремонтували потяг 1996 року випуску з Ризького машинобудівного заводу. Всі чотири вагони мають ІІ клас комфортності. Для зручності перебування людей з порушеннями зору вказівники дублюються шрифтом Брайля", - повідомила прессекретарка регіональної філії "Південно-західна залізниця" Ганна Казимір у коментарі "Суспільному".

Порівнюючи з дизелем старого зразка, ціна на квиток виросла вдвічі.

"Вартість квитка з Коростеня до Вінниці становить 97 гривень 24 копійки. Вагони оснащені камерами відеоспостереження", — додала Казимір.

Повідомляється, що зі станції Коростень регіональний поїзд №887/888 Коростень – Вінниця вирушатиме о 08:05, у Житомирі зупинятиметься о 09:33, і прибуватиме на кінцеву зупинку об 11:53.

У зворотному напрямку регіональний поїзд №889/890 Вінниця – Коростень вирушатиме зі станції Вінниця о 14:00, у Житомирі зупинятиметься о 16:13 та прибуватиме до Коростеня о 17:47. Окрім цього, поїзд робитиме зупинки на станціях Нова Борова, Горбаші, Бердичів, Козятин-1, Калинівка-1.

Квитки на поїзди доступні у чат-боті "Укрзалізниці", у касах вокзалів та станцій, безпосередньо у кондукторів.

У серпні 2023 року "Укрзалізниця" представила модернізовані плацкартні вагони на маршруті поїзда №7/8 Київ-Чернівці.

Додамо, що у лютому "Укрзалізниця" оголосила про запуск нового потягу під номером 295/296, який поєднає Харків та Дніпро.

Також буде запущено додатковий поїзд з Харкова до Карпат - №201/202 сполученням Харків — Ворохта.