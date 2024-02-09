"Укрзалізниця" запускає новий потяг між двома найбільшими містами України

АТ “Укрзалізниця” запускає новий поїзд, який поєднає Харків та Дніпро і надасть нічну альтернативу подорожі між двома найбільшими містами сходу нашої країни.

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Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, новий маршрут отримає номер 295/296 та поєднає Харків та Дніпро.

Поїзд відправлятиметься з Харкова по парних о 23:40 та прибуватиме до Дніпра о 05:05 ранку наступного дня. У зворотному напрямку, з Дніпра, поїзд відправлятиметься по непарних теж о 23:40 та прибуватиме до Харкова о 05:05 наступного дня.

Зупинки передбачені на станціях Мерефа, Лихачове, Лозова, Павлоград, Синельникове-2. У складі поїзда вагони категорії плацкарт, купе, люкс.

У перший рейс поїзд вирушить 2 березня з Харкова та 3 березня — з Дніпра.

"Більш ефективне використання рухомого складу дозволяє нам розширювати маршрутну мережу та пропонувати пасажирам більше варіантів подорожей Україною", - підкреслили в УЗ.

Там додали, що квитки на поїзд будуть традиційно доступні за 20 діб до відправки у застосунку "Укрзалізниці", чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

За місяць з моменту запуску сервісу замовлень квитків для військовослужбовців, ним скористались 3000 українських захисників та захисниць.