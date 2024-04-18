В 2024 году "Укрзализныця" отремонтирует почти 1200 км путей

На железной дороге стартовал сезон ремонтно-путевых работ, позволяющий обновить инфраструктуру на участках с интенсивным движением поездов. К концу 2024 года железнодорожники планируют отремонтировать более 1195 км путей и 1073 комплекта стрелочных переводов.

Об этом говорится в пресс-релизе "Укрзализныци".

Там сообщают, что капитальный ремонт будет выполнен на 386 км путей, а еще 810 км путей обновят средним ремонтом. Ремонтно-путевые работы будут развернуты на участках с интенсивным движением поездов, имеющих высокий уровень износа.

"В течение года к ремонтным работам железнодорожники планируют задействовать 310 единиц путевой техники и 2640 единиц специального подвижного состава на базе грузовых вагонов. Кроме этого, в 2024 году планируется восстановление 5 искусственных сооружений, которые были повреждены в результате боевых действий", - говорится в пресс-релизе.

В УЗ отмечают, что целью каждого ремонта является обеспечение безопасного и стабильного движения поездов.

При этом ремонтные работы не повлияют на ритмичность пассажирских перевозок. "Укрзализныця" не будет отменять пассажирские рейсы, не предоставляя альтернативы: компания будет предлагать объездные и пересадочные маршруты или же усиливать альтернативные сообщения.

Кроме ремонта путей, "Укрзализныця" в этом году планирует капитально отремонтировать 42 пассажирских вагона, а также заказала строительство 66 новых, в том числе 4 – для лиц с инвалидностью. Обновить собираются и вагоны для перевозки дипломатических делегаций.

Напомним, 11 апреля на Закарпатье началось строительство европейской колеи Чоп-Ужгород. Это позволит запустить прямое железнодорожное сообщение между Ужгородом и Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом.

О том, что в Украине нужно строить европейскую колею для интеграции в европейскую систему, рассказывал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков еще в мае 2022 года.