Теперь для всех: "Укрзализныця" запустила функцию мониторинга билетов с возможностью автовыкупа

После успешного бета-тестирования АО "Укрзализныця" запустило уже для всех пользователей сервис мониторинга билетов на поезда с возможностью автовыкупа.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Оттестировали новый сервис с 3225 пользователями, получили около 500 сообщений с предложениями и исправлениями и открываем доступ к сервису для всех пользователей приложения!" – заявили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что для пользователей, авторизованных через "Дія.Підпис", доступен мониторинг двух типов:

мониторинг на поезда, которые уже находятся в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);

мониторинг по направлениям (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).

Как воспользоваться новым сервисом

В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически.

В УЗ рассказали, что когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать пуш-уведомления в приложении (нужно проверить, включены ли они в настройках профиля). Если активирована функция автовыкупа, то пользователям будет приходить пуш-уведомление об уже выкупленных билетах.

При этом мониторинг и автоматическая покупка билетов недоступны для поездов в Польшу (кроме Интерсити+) и прямого поезда Киев - Вена. Однако есть возможность получить уведомление об открытии продаж билетов на эти направления.

"Мы продолжаем постоянно совершенствовать приложение, поэтому продолжим принимать предложения и замечания через "Обратную связь" в приложении в теме "Отслеживание свободных мест". Спасибо всем, кто тестировал продукт и оставлял свои комментарии — благодаря вам наша IT-команда существенно улучшила сервис", - заявили в "Укрзализныце".

Напомним, о новой услуге по автовыкупу билетов на поезда "Укрзализныци" стало известно в марте 2024 года. В это время и было запущено бета-тестирование мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения.

IT команда "Укрзализныци" продолжает развивать онлайн-сервисы для удобства пассажиров и цифровизировала процесс претенциозного возврата билетов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года продажа билетов онлайн через сервисы "Укрзализныци" и партнеров достигла 84,6% по состоянию на декабрь 2023 года.

Для борьбы с перекупщиками билетов приложение "Укрзализныци" интегрировали с "Дією". Теперь билеты на поезд Киев - Варшава можно приобрести только через "Дію.Подпись".

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

За месяц с момента запуска сервиса заказов билетов для военнослужащих им воспользовались 3000 украинских защитников и защитниц.

Как сообщалось, в 2024 году АО "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки.