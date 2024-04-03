В прошлом году "Укрзализныця" перевезла пригородными поездами более 41 млн пассажиров

По данным нового филиала "Пригородная пассажирская компания" АО "Укрзализныця" в течение прошлого года услугами железнодорожного пригородного сообщения воспользовались 41,26 миллиона пассажиров.

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Об этом сообщает RAIL.insider

Отмечается, что по сравнению с 2018 годом (105,56 млн.) пассажиропоток в пригородном сообщении уменьшился на 61%. В 2020 году общее количество пассажиров значительно снизилось, предположительно из-за пандемии COVID-19. В 2022 году на резкое сокращение пассажиропотока повлияла война.

В течение пяти лет процент льготников колебался от 27,5 до 34,8%. В 2023 году он составил 28,3%. Следует отметить, что в 2023 году Укрзализныце было возмещено менее половины расходов, связанных с льготными перевозками пассажиров в пригородных маршрутах.

В компании отметила, что до 2016 года компенсацию за перевозку льготников Укрзализныци платило государство. После — расходы должны компенсироваться из местных бюджетов, но полноценно этого не происходит, так что почти вся финансовая нагрузка по выполнению этих перевозок ложится на "Укрзалізницю".

Директор филиала "Пригородная пассажирская компания" Александр Болдов рассказал, что пригородные перевозки являются социальными и большая часть пассажиров состоит из тех, кто едет с работы или на работу.

"У нас есть 17 категорий льготников. И именно льготники составляют 47% всех пассажиров, которых Укрзализныця перевезла в пригородном сообщении. Вообще, в прошлом году Укрзализныця в день перевозила до 115 тысяч пассажиров", - говорит он.

Болдов добавил, что в прошлом году местные бюджеты компенсировали "Укрзализныце" менее половины расходов на льготные перевозки пассажиров в пригородном сообщении, но процент возмещения растет.

"Местные органы власти идут навстречу, но не все. И среди лидеров по долгам, к сожалению, большие города", – резюмировал он.

Добавим, что "Укрзализныця" утвердила выделение более 2,7 миллиарда гривен в 2024 году на развитие пассажирского хозяйства и улучшение клиентского сервиса. Из этой суммы планируется потратить 695 миллионов гривен на материалы, 1,05 миллиарда гривен – на запчасти, 417 миллионов – на оборудование.