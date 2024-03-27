"Укрзализныця" выделит более 2,7 млрд грн на развитие пассажирского сектора в 2024 году

АО "Укрзализныця" утвердило выделение более 2,7 миллиарда гривен в 2024 году на развитие пассажирского хозяйства и улучшение клиентского сервиса.

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Об этом рассказал член правления, директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский, сообщила пресс-служба УЗ.

По его словам, из этой суммы планируется потратить 695 миллионов гривен на материалы, 1,05 миллиарда гривен – на запчасти, 417 миллионов – на оборудование, 542 миллиона – на топливо и 34 миллиона – на масла и смазки.

"На 2024 это уже утвержденная сумма, но мы работаем над утверждением значительной дополнительной программы капитальных инвестиций, поэтому общая сумма закупок будет расти", - подчеркнул Перцовский.

Он отметил, что инвестиции будут направляться на конкретные долгосрочные программы, в том числе модернизация пассажирских вагонов, переход на новые стандарты экипировки, улучшение условий труда.

Согласно сообщению, новыми проектами 2024 станут инициативы по обновлению подвижного состава, капитальный ремонт критического оборудования, обновление стиральных комплексов и т.д.

Напомним, в октябре 2023 года "Укрзализныця" успешно завершила тендер и подписала договор с Крюковским вагоностроительным заводом на изготовление 44 новых вагонов в течение двух лет. Стоимость новых вагонов составляет 1,95 млрд. грн., а финансирование поступит из государственного бюджета.

Еще раньше "Укрзализныця" в тестовом режиме запустила услугу онлайн- заказа специальных вагонов для лиц с инвалидностью, которые специально обустроены для пассажиров на колесных креслах.