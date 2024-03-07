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Транспорт
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Билет на поезд можно будет купить автоматически: "Укрзализныця" запускает новую услугу

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Фото: пресс-служба УЗ

АО "Укрзализныця" запускает бета-тестирование мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что теперь для пользователей, авторизованных через "Дію. Подпись", в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов:

  • мониторинг на поезда, которые уже находятся в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);
  • мониторинг по направлениям (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).

Как воспользоваться

"В случае мониторинга конкретного поезда также возможно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции будет сразу снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически", - сообщают в "Укрзализныце".

Там отмечают, что когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать пуш-уведомления в приложении (и необходимо проверить, включены ли они в настройках профиля).

Если активирована функция автовыкупа, то пользователям будет приходить пуш-уведомление об уже выкупленных билетах.

В "Укрзализныце" призвали пассажиров приобщаться к тестированию функции широкомасштабного релиза и помочь сделать ее еще лучше.

Загрузить тестовое приложение можно по следующим ссылкам:

В "Укрзализныце" обращают внимание, что при использовании тестового приложения будут сниматься реальные средства, а билеты, приобретенные в режиме тестирования, будут действительны для поездок - поэтому украинцам советуют не создавать множество мониторингов с автовыкупом.

"Если во время тестирования что-то пошло не так - сразу сообщайте нам через Обратную связь в приложении. Выбирайте тему "Отслеживание свободных мест" - это позволит нам консолидировать все замечания и отвечать быстрее", - отметили в "Укрзализныце".

Напомним, IT команда "Укрзализныци" продолжает развивать онлайн-сервисы для удобства пассажиров и цифровизировала процесс претенциозного возврата билетов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года продажа билетов онлайн через сервисы "Укрзализныци" и партнеров достиг 84,6% по состоянию на декабрь 2023 года.

Заметим, для борьбы с перекупщиками билетов приложение "Укрзализныци" интегрировали с "Дією". Теперь билеты на поезд Киев - Варшава можно приобрести только через Дія. Подпись.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Через месяц с момента запуска сервиса заказов билетов для военнослужащих, им воспользовались 3000 украинских защитников и защитниц.

Как сообщалось, в 2024 году АО "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки.

Автор:
Светлана Манько