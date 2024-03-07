Квиток на поїзд можна буде купити автоматично: "Укрзалізниця" запускає нову послугу

АТ “Укрзалізниця” запускає бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що відтепер для користувачів, авторизованих через "Дія.Підпис", в режимі тестування доступний моніторинг двох типів:

моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

Як скористатися

"У випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично", - повідомляють в "Укрзалізниці".

Там зауважують, що коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку (тож необхідно перевірити, чи вони увімкнені в налаштуваннях профілю).

Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.

В "Укрзалізниці" закликали пасажирів долучатися до тестування функції до широкомасштабного релізу та допомогти зробити її ще кращою.

Завантажити тестовий застосунок можна за цими посиланнями:

для iOS

для Android.

В "Укрзалізниці" звертають увагу, що при використанні тестового застосунку будуть зніматись реальні кошти, а квитки, придбані в режимі тестування, будуть дійсними для поїздок - тож українцям радять не створювати безлічі моніторингів з автовикупом.

"Якщо під час тестування щось пішло не так - одразу повідомляйте нам через «Зворотний звʼязок» в застосунку. Обирайте тему «Відстежування вільних місць» - це дозволить нам консолідувати всі зауваження та відповідати швидше", - зауважили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, IT команда “Укрзалізниці” продовжує розвивати онлайн-сервіси для зручності пасажирів та цифровізувала процес претензійного повернення квитків.

Раніше повідомлялося, що за підсумками 2023-го року продаж квитків онлайн через сервіси “Укрзалізниці” та партнерів сягнув 84,6% станом на грудень 2023 року.

Зауважимо, задля боротьби з перекупниками квитків застосунок “Укрзалізниці” інтегрували з “Дією”. Відтепер квитки на потяг Київ - Варшава можна придбати лише через Дію.Підпис.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

За місяць з моменту запуску сервісу замовлень квитків для військовослужбовців, ним скористались 3000 українських захисників та захисниць.

Як повідомлялося, у 2024 році АТ "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення.