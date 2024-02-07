"Укрзализныця" запустила онлайн-сервис претенциозного возврата билетов

IT команда "Укрзализныци" продолжает развивать онлайн-сервисы для удобства пассажиров и цифровизировала процесс претенциозного возврата билетов.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что теперь, чтобы оформить претенциозный возврат билетов (т.е. когда возврат в режиме онлайн уже закрыт или априори недоступен), не обязательно заполнять бумажное заявление.

Укрзализныця цифровизировала процесс, поэтому теперь достаточно оформить электронную версию заявления.

Как это сделать

Для этого нужно:

перейти по ссылке https://services.uz.gov.ua;

выбрать вкладку «Претензионный возврат билетов»;

заполнить электронный бланк заявления, следуя инструкциям на сайте;

подписать заявление с помощью Дія. Подпись;

дождаться результатов рассмотрения заявления.

"Время рассмотрения заявления остается неизменным, а оформить его теперь можно с любой точки мира - достаточно иметь Дія. Подпись и стабильную интернет-связь", - подчеркнули в УЗ.

В каких случаях оформляется претенциозный возврат билетов

В "Укрзализныце" напомнили, что оформление претенциозного возврата билетов возможно исключительно при наличии соответствующих отметок на билетах в следующих случаях:

1. Если пассажир не использовал билет по болезни или несчастному случаю и возвращает билеты позже, чем через час после отправления поезда;

2. Если пассажир проехал только часть дороги, не использовав билет полностью;

3. Если пассажир возвращает неиспользованные билеты, уплаченные банковской картой в кассе, с формированием акта о возврате;

4. Если пассажир возвращает неиспользованные билеты, приобретенные в Украине, но сданные за границей;

5. Если пассажир возвращает групповой заказ (полностью или частично)

6. Если пассажир возвращает билеты за поездку, отмененную по вине железной дороги;

7. Если пассажир был переведен в вагон ниже категории, чем указано в его билете, и стремится получить разницу в стоимости билета.

"Мы еще дорабатываем сервис, поэтому возврат бумажных билетов, приобретенных в кассе, станет доступным позже", - подчеркнули в УЗ.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года продажа билетов онлайн через сервисы "Укрзализныци" и партнеров достигла 84,6% по состоянию на декабрь 2023 года.

Для борьбы с перекупщиками билетов приложение "Укрзализныци" интегрировали с "Дією". Теперь билеты на поезд Киев - Варшава можно приобрести только через Дія. Подпись.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Через месяц с момента запуска сервиса заказов билетов для военнослужащих, им воспользовались 3000 украинских защитников и защитниц.