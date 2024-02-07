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"Укрзализныця" запустила онлайн-сервис претенциозного возврата билетов
IT команда "Укрзализныци" продолжает развивать онлайн-сервисы для удобства пассажиров и цифровизировала процесс претенциозного возврата билетов.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что теперь, чтобы оформить претенциозный возврат билетов (т.е. когда возврат в режиме онлайн уже закрыт или априори недоступен), не обязательно заполнять бумажное заявление.
Укрзализныця цифровизировала процесс, поэтому теперь достаточно оформить электронную версию заявления.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как это сделать
Для этого нужно:
- перейти по ссылке https://services.uz.gov.ua;
- выбрать вкладку «Претензионный возврат билетов»;
- заполнить электронный бланк заявления, следуя инструкциям на сайте;
- подписать заявление с помощью Дія. Подпись;
- дождаться результатов рассмотрения заявления.
"Время рассмотрения заявления остается неизменным, а оформить его теперь можно с любой точки мира - достаточно иметь Дія. Подпись и стабильную интернет-связь", - подчеркнули в УЗ.
В каких случаях оформляется претенциозный возврат билетов
В "Укрзализныце" напомнили, что оформление претенциозного возврата билетов возможно исключительно при наличии соответствующих отметок на билетах в следующих случаях:
1. Если пассажир не использовал билет по болезни или несчастному случаю и возвращает билеты позже, чем через час после отправления поезда;
2. Если пассажир проехал только часть дороги, не использовав билет полностью;
3. Если пассажир возвращает неиспользованные билеты, уплаченные банковской картой в кассе, с формированием акта о возврате;
4. Если пассажир возвращает неиспользованные билеты, приобретенные в Украине, но сданные за границей;
5. Если пассажир возвращает групповой заказ (полностью или частично)
6. Если пассажир возвращает билеты за поездку, отмененную по вине железной дороги;
7. Если пассажир был переведен в вагон ниже категории, чем указано в его билете, и стремится получить разницу в стоимости билета.
"Мы еще дорабатываем сервис, поэтому возврат бумажных билетов, приобретенных в кассе, станет доступным позже", - подчеркнули в УЗ.
Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года продажа билетов онлайн через сервисы "Укрзализныци" и партнеров достигла 84,6% по состоянию на декабрь 2023 года.
Для борьбы с перекупщиками билетов приложение "Укрзализныци" интегрировали с "Дією". Теперь билеты на поезд Киев - Варшава можно приобрести только через Дія. Подпись.
"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок
В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.
В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.
Через месяц с момента запуска сервиса заказов билетов для военнослужащих, им воспользовались 3000 украинских защитников и защитниц.