"Укрзализныця" закупит новые вагоны, отремонтирует старые и модернизирует поезда для дипломатов

АО “Укрзализныця” в этом году планирует капитально отремонтировать 42 пассажирских вагона, а также заказало строительство 66 новых, в том числе 4 – для лиц с инвалидностью. Обновят также вагоны для перевозки дипломатических делегаций.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци"

Отмечается, что компания продолжает обновлять парк пассажирских вагонов и пригородных поездов.

Так, в этом году "Укрзализныця" планирует капитально отремонтировать 42 пассажирских вагона, а также заказала строительство 66 новых, в том числе 4 для лиц с инвалидностью. Также компания планирует модернизировать 15 загородных поездов.

Кроме того, железнодорожники до конца 2024 переоборудовают еще 6 вагонов для нужд медицинской эвакуации и спасения жизней украинских защитников. Всего с начала войны уже сделано 64.

Парк дипломатических вагонов

"Также в обновлении нуждается и парк дипломатических вагонов. Что касается последних, то было принято прагматическое решение не тратиться на закупку новых вагонов, а сосредоточиться на модернизации на собственных производственных мощностях такого подвижного состава", - отмечают в УЗ.

Как сообщают в компании, кроме улучшения функциональности, удовлетворения требований по связи, безопасности и автономности, вагоны после такого обновления уже не будут иметь атрибутов прошлого, которые диссонировали бы с лицом современной Украины.

"Фокус – на минимально достаточном функционале, практичности, возможности работать и проводить переговоры непосредственно на борту, автономности для того, чтобы официальные делегации могли не ограничиваться в визитах только по Киеву, но и видеть потребности в восстановлении разных регионов Украины", - подчеркнули в УЗ.

Там добавили, что продолжат такое обновление и обеспечение перевозок официальных делегаций (безопасных, политических, дипломатических, бизнесовых), чтобы Украина, несмотря на войну, поддерживала жизненно необходимые контакты с миром.

Сообщается, что с начала полномасштабного вторжения "Укрзализныця" перевезла около 800 дипломатических делегаций, предоставивших Украине сотни пакетов помощи.

Тендеры на новые вагоны

В декабре "Укрзализныця" заказала у Крюковского вагоностроительного завода 22 новых пассажирских вагона на 980,45 млн грн, которые должны быть поставлены до 30 июня 2026 года. Из них 11 купейных и три СВ.

Согласно проекту, вагоны будут оборудованы:

кондиционерами;

вакуумными туалетами;

пеленальными столиками;

управляемым освещением;

розетками и USB-портами;

кофемашинами;

системами видеонаблюдения.

Кроме того, УЗ получит 44 вагона за 1,95 млрд грн. Как и в случае с новым заказом, финансирование выделяется из государственного бюджета. В рамках этого договора будут изготовлены 20 купейных вагонов, 12 вагонов СВ, девять плацкартных вагонов и три вагона, предназначенных для перевозки пассажиров с инвалидностью.