"Укрзализныця" возьмет у США кредит на $156 миллионов на покупку еще 40 американских локомотивов

"Укрзализныця" получит кредитное финансирование на приобретение 40 тепловозов производства американского концерна Wabtec. Средства предоставит экспортно-импортный банк США (US EXIM Bank). О договоренности сообщило украинское Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что условия кредитования будут озвучены позже. Впрочем, уже известно, что сумма займа составит 156,6 миллиона долларов.

О том, что транзакция была одобрена еще 4 апреля 2024 сообщила президент и председатель правления US EXIM Bank Рета Джо Льюис, передает ЦТС. Полное структурирование проекта и подписание соглашения запланировано до конца этого года, говорится в сообщении Минвосстановления.

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Лященко подчеркнул, что соглашение с US EXIM Bank является последним шагом к тому, чтобы завершить переговоры с производителем и перейти к подписанию договора о передаче локомотивов.

“Сейчас у нас есть 29 локомотивов (General Electric/Wabtec), которые используются ежедневно. Один из локомотивов был уничтожен в городе Мелитополь. Но он до последнего работал и осуществлял перевозку. Поэтому дополнительные 40 локомотивов, о которых сейчас идет речь, это более чем удвоение потенциала”, – рассказал Лященко.

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что соглашение будет иметь положительное влияние как на украинскую, так и на американскую экономику.

“Мы много работали над реализацией проекта, больше года. Сейчас мы приблизились к результату. Это соглашение открывает дверь для сотрудничества наших стран, особенно в сфере частного бизнеса”, - заявила дипломат.

История сотрудничества между УЗ и General Electric

Напомним, в феврале 2018 года "Укрзализныця" подписала пакет документов по долгосрочному партнерству (на 15 лет) с General Electric Тransportation (с 2019 года под контролем Wabtec). Договоры предусматривали модернизацию 75 локомотивов, поставку 225 новых локомотивов GE серии Evolution, а также модернизацию имеющегося подвижного состава и его долгосрочное обслуживание.

Первый контракт предусматривал поставку 30 грузовых тепловозов серии Evolution ТЕ33А. Первый локомотив прибыл в Украину 10 сентября 2018 года.

В декабре 2019 года "Укрзализныця" совместно с Министерством инфраструктуры подписали с американским концерном General Electric Transportation меморандум о закупке еще 40 тепловозов. Тогдашний глава правления УЗ Евгений Кравцов заявлял, что в 2019 году благодаря локомотивам удалось сэкономить на топливе около 100 миллионов гривен.

Новую партию локомотивов GE анонсировал в январе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, поставка так и не состоялась. А в конце октября 2020 года "Укрзализныця" заявила , что не видит необходимости продолжать закупку тепловозов General Electric.