"Укрзализныця" анонсировала запуск 18 новых контейнерных маршрутов в страны ЕС

В сентябре 2024 года АО "Укрзализныця" планирует презентовать 18 новых контейнерных маршрутов, которые будут обеспечивать грузоперевозки из Украины в направлении Европы.

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Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко, пишет Rail.insider.

"Мультимодальный бизнес — наше основное направление. Речь идет о реконструкции и развитии терминалов по всей Украине. Сейчас строим мощную сетку контейнерных терминалов. Будут новые маршруты европейские кросс, которые позволят и европейским и украинским клиентам эффективно работать", - отметил Лященко.

Он объяснил, что это будет по сути как единый билет: единый тариф и понятный подход с точки зрения скоростей и цены.

Лященко также напомнил, что "Укрзализныця" уже запустила контейнерные поезда, которые перевозят не только сырье, такое как уголь, зерно, руду, но и товары массового потребления с дополнительной стоимостью (так называемые fast moving consumer goods).

Заметим, в течение прошлого года " Укрзализныця" увеличила объем контейнерных перевозок на 12% до 102 тыс. контейнеров, а объем перевозок в двадцатифутовом эквиваленте вышел на уровень 2022 года.

Контейнеризация грузопотоков

Как сообщает Центр транспортных стратегий, объемы перевозок грузов в контейнерах в 2023 году оказались на 34% больше, чем в 2022 году, когда было транспортировано только 150 тыс. TEU. Перед тем, в 2021 году, УЗ перевезла 279,8 тыс. TEU.

По номенклатуре товаров больше всего в контейнерах в 2023 году было перевезено зерна – 49% и черных металлов – 17%. За ними следуют жмыхи - 14%, и масло - 10%.

Экспортные перевозки грузов в контейнерах в 2023 году составили 124 946 TEU, импортные – 37 083 TEU, внутренние – 38 387 TEU, транзитные – 844 TEU.

Как отметили в "Укрзализныце" в комментарии ЦТС, речь идет именно о контейнерах с грузами. В то время как в предыдущие годы УЗ отчитывалась о контейнерных перевозках, учитывая и транспортировку пустых контейнеров.

"Укрзализныця" демонстрирует рост грузоперевозок

АО "Укрзализныця" третий месяц демонстрирует рост грузоперевозок. В марте 2024 года по железной дороге перевезено во всех видах сообщения рекордные с начала полномасштабного вторжения 16 млн тонн грузов.

Через припортовые станции было перевезено 5,3 млн тонн грузов, из них - 2,7 млн. тонн зерновых. Из-за западных пограничных переходов — 3,4 млн тонн, включая 484 тысячи тонн зерновых.

Общий объем грузоперевозок по железной дороге в феврале составил 14,55 млн тонн, что на 420 тыс. тонн больше, чем в январе.

В феврале железная и марганцевая руда возглавили рейтинг товаров, которые экспортируются по железной дороге. Зерновые товары заняли второе место, а черные металлы – третье.