"Укрзалізниця" анонсувала запуск 18 нових контейнерних маршрутів в країни ЄС

У вересні 2024 року АТ "Укрзалізниця" планує презентувати 18 нових контейнерних маршрутів, які стосуватимуться перевезень з України в напрямку країн Європи.

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Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко, пише Rail.insider.

"Мультимодальний бізнес — наш основний напрямок. Йдеться про реконструкцію та розвиток терміналів по всій Україні. Зараз будуємо потужну сітку контейнерних терміналів. Будуть нові маршрути крос європейські, які дозолять і європейським і українським клієнтам ефективно працювати", - зауважив Лященко.

Він пояснив, що це буде по суті як єдиний квиток: єдиний тариф і зрозумілий підхід з погляду і швидкостей і ціни

Лященко також нагадав, що наразі "Укрзалізниця" вже запустила контейнерні поїзди, які перевозять не тільки сировину, таку як вугілля, зерно, руду, а й товари масового споживання з додатковою вартістю (так звані fast moving consumer goods).

Зауважимо, протягом минулого року "Укрзалізниця" збільшила обсяг контейнерних перевезень на 12%, до 102 тис. контейнерів, а обсяг перевезень у двадцятифутовому еквіваленті вийшов на рівень 2022 року.

Контейнеризація вантажопотоків

Як повідомляє Центр транспортних стратегій, обсяги перевезень вантажів у контейнерах в 2023 році виявилися на 34% більшими, ніж в 2022 році, коли було транспортовано лише 150 тис. TEU. Перед тим, в 2021 році, УЗ перевезла 279,8 тис. TEU.

За номенклатурою товарів найбільше в контейнерах в 2023 році було перевезено зерна - 49% та чорних металів - 17%. За ними йдуть макуха - 14%, та олія - 10%.

Експортні перевезення вантажів в контейнерах в 2023 році склали 124 946 TEU, імпортні - 37 083 TEU, внутрішні - 38 387 TEU, транзитні - 844 TEU.

Як наголосили в "Укрзалізниці" в коментарі ЦТС, мова йде саме про контейнери з вантажами. Тоді як в попередні роки УЗ звітувала про контейнерні перевезення, враховуючи і транспортування порожніх контейнерів.

"Укрзалізниця" демонструє ріст вантажоперевезень

АТ "Укрзалізниця" третій місяць поспіль демонструє ріст вантажоперевезень. У березні 2024 року залізницею перевезено у всіх видах сполучення рекордні від початку повномасштабного вторгнення 16 млн тонн вантажів.

Через припортові станції було перевезено 5,3 млн тонн вантажів, з них - 2,7 млн тонн зернових. Через західні прикордонні переходи — 3,4 млн тонн, включаючи 484 тисячі тонн зернових.

Загальний обсяг вантажоперевезень залізницею у лютому склав 14,55 млн тонн, що на 420 тис. тонн більше, ніж у січні.

У лютому залізна та марганцева руда очолили рейтинг товарів, які експортуються залізницею. Зернові товари посіли друге місце, а чорні метали – третє.