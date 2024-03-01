У лютому 2024 року “Укрзалізниця” встановила новий рекорд з перевезення вантажів, досягнувши показника в 14,5 млн тонн через різні види сполучень. Це показник став найкращим результатом з початку повномасштабної війни, показавши зростання на 30% порівняно з лютим 2023 року та перевищивши на 3% рекорд попереднього місяця.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Згідно з повідомленням, експорт вантажів у лютому зріс на 53% порівняно з минулим роком. Зокрема, через припортові станції було перевезено 5,2 млн тонн вантажів, а через західні прикордонні переходи - 2,6 млн тонн.

При цьому, з усіх вантажів 3,3 млн тонн (22,7%) припадає на зернові культури. З них – 2,8 тон було перевезено через портові станції, а 537 тис. тонн - через західні прикордонні переходи.

Внутрішні перевезення також показали зростання, досягнувши понад 5,8 млн тонн, що на 6% більше, ніж у лютому минулого року. Імпорт збільшився на 65%, склавши 872,4 тис. тонн.

"У лютому перевезли рекордну кількість вантажів від початку повномасштабного вторгнення. Всі 100% заявок, які ми отримали на вантажоперевезення, були реалізовані, вантаж доставлено вчасно. Вкотре свою ефективність довів український морський коридор, і як результат — на експорт перевезли майже 7,8 млн тонн вантажів, з них 3,3 млн тонн — це зерно", — розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Додамо, що у січні 2024 року "Укрзалізниця" встановила рекорд, перевізши 3,93 мільйона тонн зернових вантажів. Це стало найвищим результатом за останні два роки та з моменту початку повномасштабного вторгнення. Кращі показники УЗ продемонструвала лише в листопаді 2021 року та січні 2022 року.

Також протягом минулого року "Укрзалізниця" збільшила обсяг контейнерних перевезень на 12%, до 102 тис. контейнерів, а обсяг перевезень у двадцятифутовому еквіваленті вийшов на рівень 2022 року.

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