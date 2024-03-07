Обсяги експорту руди у лютому наблизилися до довоєнних рівнів

У лютому залізна та марганцева руда очолила рейтинг товарів,

які експортуються залізницею. Обсяг експорту залізничним транспортом досяг 7,76 млн тонн, що на 260 тис. тонн (або 3,6%), більше, ніж місяць тому, і на 2 млн 690 тис. тонн (або 53%), вище, ніж у лютому минулого року.

Про це пише Rail.іnsider.

У лютому обсяг експорту залізничним транспортом досяг 7,76 млн тонн, що на 260 тис. тонн, або 3,6%, більше, ніж місяць тому, і на 2 млн 690 тис. тонн, або 53%, вище, ніж у лютому минулого року.

Серед експортних вантажів залізницею лідируючі позиції зайняла залізна та марганцева руда з обсягом у 3 млн 329 тис. тонн, що становить 42,9% від усього експорту. Зернові товари посіли друге місце з показником у 3 млн 304 тис. тонн (42,6% від експорту), а чорні метали – третє з 386,4 тис. тонн (5% від експорту).

Заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов зазначив, що обсяги перевезення руди у лютому наблизилися до довоєнних рівнів. Водночас він повідомив про значне збільшення обсягів експорту цементу в 3,1 рази порівняно з січнем, досягнувши 98 тис. тонн.

Додамо, загальний обсяг вантажоперевезень залізницею у лютому склав 14,55 млн тонн, що на 420 тис. тонн більше, ніж у січні. Це показник став найкращим результатом з початку повномасштабної війни, показавши зростання на 30% порівняно з лютим 2023 року та перевищивши на 3% рекорд попереднього місяця.

Також протягом минулого року "Укрзалізниця" збільшила обсяг контейнерних перевезень на 12%, до 102 тис. контейнерів, а обсяг перевезень у двадцятифутовому еквіваленті вийшов на рівень 2022 року.

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