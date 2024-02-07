Українські металурги жаліються на труднощі з транспортуванням продукції через ЄС

У 2023 році обсяг продукції компанії "Метінвест" виріс на 16%, однак проблему становлять перевалка в портах та перетин кордону.

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Про це в інтерв’ю провідному польському виданню Puls Biznesu розповіла керівниця відділу логістики Metinvest Polska Юлія Мєзєнцева, передає пресслужба "Метінвест".

Вона зазначила, що попри війну "Метінвест" розширює свою діяльність на польському ринку, проте існують деякі складнощі.

Проблеми з транспортуванням товарів

Мєзєнцева наголосила на тому, що існують проблеми з транспортуванням товарів через польсько-український кордон та перевалкою в портах. Це перешкоджає постачанню на наш ринок і транзиту морськими шляхами.

"Польсько-українська угода передбачає, що шість поїздів на день зі сталлю і рудою мають проходити широкою колією на пункті пропуску Медика. Насправді пропускають три-чотири, оскільки польська прикордонна та залізнична адміністрації надають пріоритет іншому транспорту. Тому ми часто змушені довго чекати на кордоні, що збільшує наші витрати. За кожну годину простою нам доводиться сплачувати 1,9 швейцарських франків за комерційний вагон", - повідомила керівниця логістичного відділу.

Вона висловила надію, що призупинення протестів сприятиме безперебійному перевезенню автомобільним і залізничним транспортом, а також підкреслила, що після перетину кордону транспортні перевезення через Польщу здійснюються досить ефективно.

За словами Мєзєнцевої, наразі в'їзд до терміналів майже безпроблемний, але є труднощі з перевалкою.

"Сипучі вантажі, такі як залізна руда та вугілля, перевантажуються набагато швидше, ніж металопродукція. Перевалка в польських портах проходить учетверо повільніше, ніж на чорноморських терміналах", — відзначила Мєзєнцева.

Вона пояснила, що однією з причин може бути брак персоналу в терміналах.

Крім того, польські митні правила не враховують зміни ваги сипучих вантажів під час транзиту. Проте вони можуть виникнути, наприклад, унаслідок погодних умов. Тому працівники компаній, що займаються перевезеннями та перевалкою, змушені витрачати багато часу під час перевірок, пояснюючи, що вугілля або руда можуть важити трохи більше за дощової погоди. Також можуть виникнути так звані природні втрати під час транспортування.

Але не дивлячись на всі виниклі проблеми, обсяг товарів українського виробника у Польщі показав зростання на 16%.

"2023 рік був для нас дещо кращим, ніж попередній. На залізничній мережі Польщі вже не було стільки заторів і черг, що сприяло підвищенню ефективності перевезень. Проти минулого року ми зафіксували зростання тоннажу на 16%. Через польські порти та залізниці ми загалом перевезли 1,9 млн тонн, з яких близько 1,3 млн — металопродукція, 378 тисяч — залізна руда і 237 тисяч — коксівне вугілля", - підкреслила Мєзєнцева.

Вона додала, що зі всього обсягу продукції, доставленої з України до Польщі, 939 тисяч тонн експортовано до інших країн через польські порти. При цьому частину товарів доправляли залізницею або вантажівками до Німеччини, Чехії, Італії, Словаччини та інших країн.

Нагадаємо, польські фермери офіційно попередили Україну про відновлення страйків на кордоні. Початок блокади пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" заплановано на 9 лютого об 11:00 за київським часом.

Польські фермери планують на місяць заблокувати кордон із Україною

Раніше повідомлялося, що польські фермери з 9 лютого планують перекрити всі прикордонні пункти пропуску з Україною, а також заблокувати дороги та автомагістралі в окремих воєводствах Польщі.

"Нашому терпінню покладено край. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року є неприйнятною для всієї нашої аграрної спільноти. Крім того, пасивність польської влади та заяви про співпрацю з Європейською Комісією та заяви про дотримання всіх рішень Єврокомісії щодо імпорту сільськогосподарської та харчової продукції з України не залишають нам іншого виходу, як оголосити загальний страйк", - йдеться у заяві польської профспілки фермерів "Солідарність".