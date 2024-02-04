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Польща посилить на кордоні контроль та перевірки за товарами з України
В уряді Польщі анонсували посилення контролю за якістю харчових продуктів на кордоні з Україною. Варшава активізує перевірки товарів, які їдуть з України.
Про це повідомило Міністерство сільського господарства та сільського розвитку Польщі.
У відомстві зазначили, що посилюють та перевірки через дуже велику кількість сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС чи загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства.
Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак, який наглядає за перевірками сільгосптоварів вже кілька днів інспектує прикордонні пункти. Сьогодні він перевіряв товари на КПП "Ягодин-Дорогуськ", а вчора - був у Грубешуві.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Польський кордон буде більш ретельним, ніж будь-коли раніше. Щодня на моєму столі є звіти про кількість і результати перевірок продуктів, що в'їжджають до Польщі. Перевіряється кожен сигнал про ймовірні потрапляння на польський ринок продуктів з України, що підлягають ембарґо", — написав Колодзєйчак
Також Колодзєйчак поділився знімком низькоякісної замороженої малини.
"Після такої малини висновок один: ембарго на українську заморожену малину, якої у 2023 році до Польщі надійшло понад 60 тис. тонн", - написав він.
Нагадаємо, Польські фермери з 9 лютого планують перекрити всі прикордонні пункти пропуску з Україною, а також заблокувати дороги та автомагістралі в окремих воєводствах. Страйк триватиме до 10 березня.
Зауважимо, попередній польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявляв, що Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК.
Як повідомило Міністерство сільського господарства Польщі, заборона на імпорт української агропродукції діятиме до розробки відповідних захисних механізмів на рівні Європейської Комісії.