У Польщі закликають повідомляти про факти напливу зерна з України правоохоронним органам

Заборона на імпорт української агропродукції у Польщі діятиме до розробки відповідних захисних механізмів на рівні Європейської Комісії.

Про це повідомило Міністерство сільського господарства Польщі

“У зв’язку з появою у ЗМІ неперевіреної інформації про наплив українського збіжжя до Польщі Міністерство сільського господарства і розвитку села повідомляє, що заборона на імпорт збіжжя з України продовжує діяти. Вона зберігатиметься доти, доки всередині ЄС не будуть розроблені відповідні механізми, які забезпечать захист нашого ринку”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві порекомендували тим, хто володіє інформацією про наплив зерна з України, повідомляти про цей факт польським правоохоронним органам.

Польща збереже ембарго на українське зерно

Європейська комісія відмовилася повернути імпортні мита на українське зерно, про що просили Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина.

Як заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, Польща прагне запровадити механізм, "який би захистив польських фермерів".

За його словами, відкриття європейського ринку для агропродукції з України може в майбутньому "повністю дестабілізувати" як і польський, так і європейський ринки.

Сєкерський хоче, аби в постанові Європейської комісії про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року було положення, що дозволяє "регіональні захисні заходи".

Зауважимо, попередній польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявляв, що Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК.

Конфлікт з Польщею та іншими сусідами довкола експорта зерна

Нагадаємо, що 15 вересня Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Її було запроваджено ще 2 травня замість відповідних односторонніх національних обмежувальних заходів у цих країнах, які Єврокомісія розкритикувала як неприйнятні.

Проте Варшава, Братислава й Будапешт потім самостійно ввели заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів.

15 січня Міністерство сільського господарства Угорщини повідомило, що п’ять східних країн Європейського Союзу звернулись до Європейської комісії з проханням запровадити імпортне мито на зерно з України через нібито недобросовісну конкуренцію.

Також на початку листопада польські перевізники оголосили страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у низці пунктів, а 23 листопада до них приєдналися аграрії, заблокувавши пункт пропуску "Медика - Шегині".

Протести то призупинялися, то відновлювалися, і лише 6 січня 2024 року уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокування кордону з Україною в пункті "Медика – Шегині".

Джерело фото: ua.depositphotos.com