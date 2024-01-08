Єврокомісар погрожує заблокувати торговельні пільги для України, – ЗМІ

Єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський не підтримає постанову Європейської комісїі щодо продовження торговельних пільг для України, якщо його вимоги не буде виконано. Про це повідомляє RMF24.

Як пише видання, польський політик вважає, що продовження пільг, термін дії яких спливає цьогоріч, може призвести до чергової кризи з надмірним імпортом української сільськогосподарської продукції.

Свої претензії Войцеховський виклав у листі для очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і віцепрезидента Єврокомісії з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса.

Він запропонував включити в нову постанову захисні положення, подібні до тих, які ЄС вже застосовував до імпорту українського ріпаку, кукурудзи, соняшнику та пшениці.

Також єврокомісар вимагає кількісних обмежень для цукру і мʼяса птиці, імпорт яких, на його думку, стрімко зростає і загрожує дестабілізувати ринок ЄС. Чиновник вказав, що блок "має переосмислити концепцію своєї допомоги, яка передбачає необмежену відкритість".

Водночас у нинішній ситуації Войцеховський звинувачує Росію, яка блокує Чорне море та витісняє Україну з її традиційних ринків в Азії та Африці. Він вважає необхідним підтримувати український транзит до морських портів ЄС, звідки українське зерно транспортувалося б на інші ринки.

Імпорт українського зерна: претензії Польщі

Восени 2023 року в пʼяти країнах ЄС сплив термін заборони на імпорт українського продовольства, яка була запроваджена на рівні Єврокомісії в травні.

Обмеження стосувалися пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника українського походження. Їх не можна було ввозити до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини.

Проте Варшава, Братислава й Будапешт потім самостійно ввели заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів.

Крім того, на початку листопада польські перевізники оголосили страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у низці пунктів.

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Серед вимог, зокрема, називалося, повернення дозвільної системи для українських перевізників на перетин кордону із Польщею, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року.

Протести то призупинялися, то відновлювалися, і лише 6 січня уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокування кордону з Україною в пункті "Медика – Шегині".