Польські фермери розблокували український кордон у пункті пропуску "Медика-Шегині"

Ввечері 6 січня оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів на україно-польському кордоні в пункті пропуску "Медика-Шегині" в напрямку нашої країни здійснювався в звичайному режимі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща сьогодні о 21:00 (за київським часом) завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика-Шегині", - повідомляє ДПСУ.

Станом на вечір 6 січня в черзі перед ПП "Медика-Шегині" в Україну очікувало 650 вантажівок: "Просимо водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень", - повідомили в ДПСУ.

Чому польські фермери розблокували український кордон

Ввечері 6 січня підкарпатська воєвода Тереза ​​Кубас-Гул оголосила про підписання угоди між міністром сільського господарства Польщі Чеславом Сєкерським та фермерами асоціації "Ошукане село", які протестували на кордоні в Медиці. Про це повідомляє видання Polsatnews.

Міністр пообіцяв задовольнити всі вимоги аграріїв, серед яких:

запуск субсидій на кукурудзу в розмірі 1 млн злотих,

збільшення кредитування на ліквідні позики на 2,5 млрд злотих,

збереження рівня сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

"Після підписання угоди протест на пункті пропуску в Медиці призупиняється на період, необхідний для впровадження правових та повідомлювальних змін, і на час, необхідний для впровадження додаткових змін", – йдеться в угоді.

Як зазначив Сєкерський, ця угода – не початок і не кінець діалогу, який йде з аграріями. "Ми хочемо вирішувати проблеми в діалозі з фермерами, з повноцінним партнерським обговоренням. Ми усвідомлюємо складність ситуації в сільському господарстві".

При цьому чиновник впевнений, що вимоги фермерів вдасться задовольнити, але на цей процес потрібен час, оскільки бюджет Польщі знаходиться у процесі прийняття. Але Сєкерський настроєний оптимістично щодо розв’язання даного конфлікту.

Раніше повідомлялося, що фермери з асоціації "Ошукане село" повернулися до блокування переходу між Україною та Польщею в Медиці. Перша блокада тривала місяць, з 23 листопада по 24 грудня 2023 року, і була призупинена напередодні Різдва. Але 4 січня вона була поновлена через неотримання письмової декларації про виконання вимог. Під час останньої блокади фермери пропускали одну машину з черги на годину.

Також відомо, що Європейська комісія надіслала до Польщі лист із вимогою скасувати безстрокове ембарго на безмитний імпорт сільгосппродукції з України.