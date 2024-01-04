Польські фермери відновили блокування прикордонного пункту "Медика – Шегині"

Польські фермери вранці 4 січня відновили блокування польсько-українського пункту пропуску “Медика – Шегині”, повідомляє з місця подій кореспондент українського видання “Радіо Свобода”. Таке рішення вони ухвалили, тому що не отримали підтвердження від польського уряду, що їхні вимоги будуть виконані.

За даними видання, фермери протестуватимуть, допоки міністерство аграрної політики Польщі не підпише з ними угоду щодо порозуміння, яка гарантуватиме виконання ряду їхніх вимог, а саме:

надання субсидії на кукурудзу в розмірі 1000 злотих на гектар;

збільшення суми ліквідних кредитів для фермерів;

скасування підвищення сільськогосподарського податку.

Протест на прикордонному пункті "Медика-Шегині" триватиме до 3 лютого, повідомляє видання.

Учасники акції обіцяють пропускати по три вантажних автомобілі на годину. Вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, небезпечний вантаж або товари, що швидко псуються, пропускатимуть. Легкові автомобілі та автобуси рухаються у звичному режимі.

В свою чергу, українські прикордонники підтверджують блокування руху вантажівок через "Шегині – Медика", таке повідомлення опубліковане на сайті Державної прикордонної служби України вранці 4 січня.

"За наявною інформацією, яку надавали польські прикордонники, сьогодні близько 09.00 на території Польщі, на дорозі перед пунктом пропуску «Медика» (Республіка Польща), суміжному з українським пунктом пропуску «Шегині», поновилося блокування руху для вантажних транспортних засобів. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд із Польщі, так і на в’їзд", - йдеться в повідомленні ДПСУ.

За даними Служби, зараз на цьому напрямку на в’їзд до України з території Польщі очікують близько 800 вантажівок.

Наразі прикордонники України вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії із польськими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускатися через кордон.

Блокада українського кордону польськими перевізниками

Польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною 6-го листопада, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. 23 листопада було заблоковано й пункт "Шегині-Медика".

24 грудня о 09:30 польські страйкарі тимчасово припинили блокаду пункту пропуску "Медика – Шегині". Проте вони повідомили, що 2 або 3 січня 2024 року можуть відновити свою акцію протесту. Один із організаторів страйку заявив, що у разі отримання письмової заяви від прем’єр-міністра про те, що їхні вимоги будуть виконані, протест, ймовірно, не будуть поновлювати.

Нагадаємо, раніше заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак оголосив про те, що уряд готовий прийняти всі вимоги протестуючих фермерів і почати роботу над їх виконанням.

Разом з тим, заступник міністра наголосив, що ембарго на українське зерно триватиме доти, доки не будуть розроблені стратегічні програми, які запровадять або ліцензування продукції, яка надходитиме з України до Польщі, або квоти, які це визначатимуть.