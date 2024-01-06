Уряд Польщі планує підписати угоду з фермерами для розблокування українського кордону - Rzeczpospolita

6 січня міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський має відвідати Жешув, щоб підписати угоду з фермерами, повідомляє видання Rzeczpospolita. Ці домовленості допоможуть розблокувати прикордонний перехід Шегині-Медика.

"Угода створить позитивну динаміку, яка також дозволить автоперевізникам у майбутньому зняти блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною. Цього тижня перед прикордонними переходами в Корчовій та Медиці була черга з понад тисячі фур. Його довжина перевищила 50 кілометрів", - повідомляють журналісти видання.

Нагадаємо, фермери з асоціації "Ошукане село" повернулися до блокування переходу між Україною та Польщею в Медиці. Перша блокада тривала місяць, з 23 листопада по 24 грудня 2023 року, і була призупинена напередодні Різдва після зустрічі з міністром сільського господарства Чеславом Сєкерським і державним секретарем Міхалом Колодзейчаком.

Зараз фермери повернулися до окупації польсько-українського переходу, хоча уряд пообіцяв задовольнити їхні вимоги, які стосуються як питань імпорту продуктів харчування з України, так і суто польських фінансових питань.

Які вимоги виставляють польські фермери

Відомо, що польскі "Ошукане село" вимагають:

дотації на кукурудзу,

дотації на ліквідні кредити під низькі відсотки,

припинення підвищення ставки сільськогосподарського податку на рівні минулого року,

продовження заборони на імпорт сировини.

Мова йде не тільки про актуальну блокаду імпорту зерна, а й заборону на додаткові продукти, такі як м’які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця свіжі, м'ясо птиці.

Міністр Польщі Сєкерський погодився з трьома вимогами:

субсидії на кукурудзу,

відсутність підвищення податків,

дешеві кредити.

Для того, щоб виконати вимоги польських фермерів, міністерство очікує на повідомлення Єврокомісії щодо 1 млрд злотих на субсидії на кукурудзу. Крім того, уряд хоче виділити на кредитування 2,5 млрд злотих.

Також Секерський підтвердив, що ембарго на українську продукцію діятиме й надалі і є безстроковим. Міністр підкреслив, що допомагати Україні потрібно, але так, щоб не зашкодити рентабельності польського сільськогосподарського виробництва.

Раніше повідомлялося, що польські фермери вранці 4 січня відновили блокування польсько-українського пункту пропуску "Медика – Шегині". Таке рішення вони ухвалили, тому що не отримали підтвердження від польського уряду, що їхні вимоги будуть виконані.

Також відомо, що Європейська комісія надіслала до Польщі лист із вимогою скасувати безстрокове ембарго на безмитний імпорт сільгосппродукції з України.

"Зростає загроза повернення зернової кризи річної давності. Єврокомісія вимагає від Польщі зняти ембарго на сільськогосподарську продукцію з України, а аграрії хвилюються, чи не буде з початком нового року українське зерно виключене з списку забороненого для імпорту", — йдеться у повідомленні.