Блокування кордону з Польщею: Україна виконала свою частину домовленостей

Україна виконала свою частину домовленостей щодо розблокування польсько-українського кордону. Їх узгодили ще в грудні під час візиту представників польського уряду до Києва. Наразі українська влада очікує від польської сторони подальших кроків.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, над задоволенням решти вимог польських протестувальників має працювати польський уряд.

Як наголосив Деркач, скасувати угоду про лібералізацію перевезень між Україною і Європейським Союзом неможливо. Це підтвердили і в ЄС, і в польському уряді.

Як зауважив заступник міністра, заяви польських протестувальників про те, що українські перевізники повністю «вбили» польський ринок перевезень, неправдиві.

"Адже кількість двосторонніх перевезень, які здійснили перевізники Польщі, знизилася лише на 5% порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення", - підкреслив Деркач.

Він додав, що збитки від блокади постійно підбивають і лише в листопаді 2023 року Україна недоотримала майже 10 мільярдів доларів на митних зборах.

Нагадаємо, у Європейській комісії підтримують збереження Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС. Водночас там наголосили, що умови, в яких водії опинилися через блокаду, є драматичними. Від цієї ситуації обидві сторони отримують збитки.

Страйк польських перевізників

Польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.

Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання вимоги польських перевізників, які протестують з 6 листопада, щодо повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень.

Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.