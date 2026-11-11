Імпортера дієтичних добавок оштрафували на 2,3 млн грн за копіювання упаковки

Антимонопольний комітет України оштрафував "Сперко Україна" на 2,346 млн грн за неправомірне використання оформлення упаковки дієтичної добавки "Схізандрин", схожого на оформлення продукції компанії "Фармаком".

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Антимонопольного комітету України.

10 листопада Тимчасова адміністративна колегія АМКУ визнала дії спільного українсько-іспанського підприємства "Сперко Україна" порушенням закону "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Компанія є імпортером в Україну дієтичної добавки "Схізандрин" виробництва польської Biofaktor.

Зі скаргою до АМКУ звернулася компанія "Фармаком", яка виробляє дієтичну добавку з такою самою назвою та раніше почала використовувати відповідне оформлення упаковки.

Комітет встановив, що схожість упаковок могла призвести до змішування діяльності двох компаній та надати "Сперко Україна" неправомірні конкурентні переваги за рахунок ділової репутації "Фармакому".

Ці висновки, зокрема, підтвердили результати опитування споживачів та експертна оцінка асоціативного сприйняття упаковок.

Під час розгляду справи "Сперко Україна" припинила використовувати оформлення упаковки "Схізандрину", яке АМКУ визнав схожим на продукцію "Фармакому".

За результатами розгляду справи компанію оштрафували на 2 346 008 грн.

Нагадаємо, раніше АМКУ вже штрафував компанії за копіювання оформлення упаковки. Зокрема, "Беркана+" отримала штраф у 150 тис. грн за використання оформлення дієтичної добавки, схожого на упаковку іншого бренду.