Компанію "Беркана+" зобов’язали сплатити 150 тис. грн штрафу за копіювання упаковки "Детралес"

Антимонопольний комітет визнав дії ТОВ “Беркана+” порушенням закону про недобросовісну конкуренцію та наклав штраф 150 тис. грн за копіювання оформлення упаковок “ДетраМакс”, схожих на бренд “Детралес”. Заявку на розгляд подали правовласники бренду.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Беркана+" отримала штраф 150 тис. грн від АМКУ

4 вересня 2025 року Антимонопольний комітет України визнав дії ТОВ "Беркана+" порушенням закону про захист від недобросовісної конкуренції.

Порушення полягало у неправомірному використанні оформлення упаковок дієтичних добавок "ДетраМакс", схожих на торгові марки та дизайн упаковок лікарських засобів "Детралес", які раніше використовували компанія "Біофарма" (Франція) та ТОВ "Серв’є Україна".

АМКУ визнав, що дії ТОВ "Беркана+" щодо використання позначення та оформлення упаковок дієтичних добавок "ДетраМакс" порушують закон про захист від недобросовісної конкуренції. Комітет встановив, що такі дії могли ввести споживачів в оману, створивши хибне враження про походження товару та надавши компанії "Беркана+" несправедливу перевагу на ринку, використовуючи ділову репутацію компанії "Біофарма" (Франція) та ТОВ "Серв’є Україна".

За оцінкою АМКУ, подібність упаковок "ДетраМакс" до бренду "Детралес" може спричиняти змішування у свідомості споживачів між дієтичними добавками та лікарськими засобами. Це важливо, оскільки "Детралес" проходить державну реєстрацію як лікарський препарат, має підтверджену терапевтичну дію та суворий контроль якості, на відміну від дієтичних добавок. Така плутанина може негативно впливати на права правовласників і вводити споживачів в оману.

АМКУ визнав дії ТОВ "Беркана+" порушенням закону про недобросовісну конкуренцію та наклав штраф 150 тис. грн. Компанія визнала порушення, відкликала спірну продукцію та співпрацювала з комітетом під час розгляду справи.

Раніше АМКУ оштрафував ТОВ “Агрофірма ім. Горького” на загальну суму понад 2,6 млн грн. Підприємство притягнули до відповідальності за концентрацію без дозволу регулятора та за подання недостовірної інформації у заяві про надання дозволу.