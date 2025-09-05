АМКУ оштрафував Карлівський машинобудівний завод майже на 10 млн грн: у чому справа

Антимонопольний комітет України оштрафував ПрАТ "Карлівський машинобудівний завод" на 9,73 млн грн за концентрацію без дозволу регулятора.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що ПрАТ "Карлівський машинобудівний завод" порушив законодавство про захист економічної конкуренції у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття контролю над значною частиною активів ТОВ "Варіант агро буд", що забезпечує здійснення діяльності, без дозволу органів АМКУ, наявність якого необхідна.

Слід зазначити, що про угоду регулятору стало відомо ще у 2021 році, коли товариства звернулись до АМКУ із заявою про надання дозволу на узгоджені дії у вигляді укладення між ними договору, що стосується утримання від конкуренції та заборони переманювання працівників.

Як правило, положення "non-compete" містяться в договорах купівлі-продажу корпоративних прав та/або активів і є допоміжним засобом для захисту інтересів майбутнього покупця, а тому суб’єкти господарювання звертаються до АМКУ одразу із двома заявами:

про надання дозволу на концентрацію (як основну дію),

узгоджені дії (як допоміжну).

Тоді регулятор повідомив суб’єктам господарювання, що реалізація запланованої транзакції може потребувати дозволу на здійснення концентрації, однак заявники проігнорували це попередження.

На початку 2022 року ПрАТ "Карлівський машинобудівний завод" і ТОВ "Варіант агро буд" стали позиціонувати себе як об'єднана компанія і наприкінці серпня 2022 року вирішили звернутись до регулятора із заявою про надання дозволу на концентрацію постфактум.

За порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ПрАТ "Карлівський Машинобудівний Завод" було накладено штраф у розмірі 9 739 330 грн.

Раніше АМКУ оштрафував ТОВ “Агрофірма ім. Горького” на загальну суму понад 2,6 млн грн. Підприємство притягнули до відповідальності за концентрацію без дозволу регулятора та за подання недостовірної інформації у заяві про надання дозволу.