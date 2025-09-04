АМКУ оштрафував дві дніпровські компанії на 3,4 млн грн за змову на тендері з будівництва

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 4 вересня 2025 року ухвалив рішення про накладення штрафу на дві компанії з Дніпра, ТОВ "Ковчег Інжинірінг" та ТОВ “Міськбуд-Дніпро”. Їх визнали винними в антиконкурентній змові під час участі у тендерних торгах.

Про це пише Delo.ua з посиланням на рішення АМКУ.

Як встановив комітет, під час участі у торгах з будівництва, проведених у серпні 2024 року, ці фірми на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій були обізнані щодо участі кожного з них.

Вони обмінювалися інформацією та скоординували свої дії, що призвело до усунення конкуренції між ними.

Тому дії ТОВ "Ковчег Інжинірінг" та ТОВ “Міськбуд-Дніпро” є порушенням конкурентного законодавства, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

За згадану змову на обидві компанії було накладено штраф у розмірі 3 382 653 грн.

Нагадаємо, раніше АМКУ визнав, що два товариства з обмеженою відповідальністю "Грінер" та "Левентон" порушили законодавство про захист економічної конкуренції. Їх оштрафовано на загальну суму понад 9,8 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії, які призвели до спотворення результатів торгів.