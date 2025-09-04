Запланована подія 2

АМКУ оштрафував дві дніпровські компанії на 3,4 млн грн за змову на тендері з будівництва

АМКУ оштрафував дві компанії на 3,38 млн грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 4 вересня 2025 року ухвалив рішення про накладення штрафу на дві компанії з Дніпра, ТОВ "Ковчег Інжинірінг" та ТОВ “Міськбуд-Дніпро”. Їх визнали винними в антиконкурентній змові під час участі у тендерних торгах.

Про це пише Delo.ua з посиланням на рішення АМКУ.

Як встановив комітет, під час участі у торгах з будівництва, проведених у серпні 2024 року, ці фірми на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій були обізнані щодо участі кожного з них.

Вони обмінювалися інформацією та скоординували свої дії, що призвело до усунення конкуренції між ними.

Тому дії ТОВ "Ковчег Інжинірінг" та ТОВ “Міськбуд-Дніпро” є порушенням конкурентного законодавства, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

 За згадану змову на обидві компанії було накладено штраф у розмірі 3 382 653 грн.

Фото 2 — АМКУ оштрафував дві дніпровські компанії на 3,4 млн грн за змову на тендері з будівництва

Нагадаємо, раніше АМКУ визнав, що два товариства з обмеженою відповідальністю "Грінер" та "Левентон" порушили законодавство про захист економічної конкуренції. Їх оштрафовано на загальну суму понад 9,8 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії, які призвели до спотворення результатів торгів.

Автор:
Тетяна Бесараб