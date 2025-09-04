Запланована подія 2

АМКУ оштрафовал две днепровские компании на 3,4 млн грн за сговор на тендере по строительству

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 4 сентября 2025 принял решение о наложении штрафа на две компании из Днепра, ООО "Ковчег Инжиниринг" и ООО "Горстрой-Днепр". Их признали виновными в антиконкурентном сговоре при участии в тендерных торгах.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на решение АМКУ.

Как установил комитет, на участии в торгах по строительству, проведенных в августе 2024 года, эти фирмы на всех стадиях подготовки тендерных предложений были осведомлены об участии каждого из них.

Они обменивались информацией и скоординировали свои действия, что привело к устранению конкуренции между ними.

Поэтому действия ООО "Ковчег Инжиниринг" и ООО "Горбуд-Дніпро" являются нарушением конкурентного законодательства, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 6, пунктом 1 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.

За указанный сговор на обе компании был наложен штраф в размере 3 382 653 грн.

Напомним, ранее АМКУ признал, что два общества с ограниченной ответственностью "Гринер" и "Левентон" нарушили законодательство о защите экономической конкуренции. Они оштрафованы на общую сумму более 9,8 млн грн за антиконкурентные согласованные действия, которые привели к искажению результатов торгов.

Автор:
Татьяна Бессараб