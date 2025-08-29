Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,06

EUR

48,13

+0,25

Наличный курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,40

48,22

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

АМКУ оштрафовал две компании на 9,8 млн грн за сговор на торгах: что известно об сделке

операционный стол, медицинское оборудование
АМКУ оштрафовал две компании за сговор на закупку операционных столов. / АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал, что два общества с ограниченной ответственностью "Гринер" и "Левентон" нарушили законодательство о защите экономической конкуренции. Они оштрафованы на общую сумму более 9,8 млн грн за антиконкурентные согласованные действия, которые привели к искажению результатов торгов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АМКУ.

Нарушение было зафиксировано во время участия компаний в тендере, проводимом государственным предприятием «Медицинские закупки Украины» в 2024 году. Предметом закупки были операционные столы, а ожидаемая стоимость тендера составила более 66,5 млн грн.

По результатам расследования Антимонопольный комитет установил, что Гринер (из Черкасской области) и Левентон (из Житомирской области) согласовали свои действия, чтобы устранить конкуренцию между собой. Это позволило им обезобразить результаты торгов.

Согласно закону "О публичных закупках", компании, привлеченные к ответственности за подобные нарушения в течение последних трех лет, не могут участвовать в тендерах. Это подчеркивает значимость прозрачных и честных правил для всех участников рынка.

Напомним, АМКУ оштрафовал ООО "Агрофирма им. Горького" на общую сумму свыше 2,6 млн грн . Предприятие было привлечено к ответственности за концентрацию без разрешения АМКУ и за предоставление недостоверной информации в заявлении о предоставлении разрешения.

Автор:
Татьяна Ковальчук