АМКУ оштрафовал две компании на 9,8 млн грн за сговор на торгах: что известно об сделке

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал, что два общества с ограниченной ответственностью "Гринер" и "Левентон" нарушили законодательство о защите экономической конкуренции. Они оштрафованы на общую сумму более 9,8 млн грн за антиконкурентные согласованные действия, которые привели к искажению результатов торгов.

Нарушение было зафиксировано во время участия компаний в тендере, проводимом государственным предприятием «Медицинские закупки Украины» в 2024 году. Предметом закупки были операционные столы, а ожидаемая стоимость тендера составила более 66,5 млн грн.

По результатам расследования Антимонопольный комитет установил, что Гринер (из Черкасской области) и Левентон (из Житомирской области) согласовали свои действия, чтобы устранить конкуренцию между собой. Это позволило им обезобразить результаты торгов.

Согласно закону "О публичных закупках", компании, привлеченные к ответственности за подобные нарушения в течение последних трех лет, не могут участвовать в тендерах. Это подчеркивает значимость прозрачных и честных правил для всех участников рынка.

