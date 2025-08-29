АМКУ оштрафував дві компанії на 9,8 млн грн за змову на торгах: що відомо про оборудку

Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав, що два товариства з обмеженою відповідальністю "Грінер" та "Левентон" порушили законодавство про захист економічної конкуренції. Їх оштрафовано на загальну суму понад 9,8 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії, які призвели до спотворення результатів торгів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Порушення було зафіксовано під час участі компаній у тендері, який проводило державне підприємство «Медичні закупівлі України» у 2024 році. Предметом закупівлі були операційні столи, а очікувана вартість тендеру становила понад 66,5 млн грн.

За результатами розслідування Антимонопольний комітет встановив, що "Грінер" (з Черкаської області) та "Левентон" (з Житомирської області) узгодили свої дії, щоб усунути конкуренцію між собою. Це дозволило їм спотворити результати торгів.

Згідно із законом "Про публічні закупівлі", компанії, які були притягнуті до відповідальності за подібні порушення протягом останніх трьох років, не можуть брати участь у тендерах. Це підкреслює важливість прозорих та чесних правил для всіх учасників ринку.

Нагадаємо, АМКУ оштрафував ТОВ “Агрофірма ім. Горького” на загальну суму понад 2,6 млн грн. Підприємство притягнули до відповідальності за концентрацію без дозволу АМКУ та за подання недостовірної інформації у заяві про надання дозволу.