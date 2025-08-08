Змова в закупівлях для "Лісів України": АМКУ оштрафував компанії на понад 5,4 млн грн

Антимонопольний комітет України визнав товариства “Марксолл” та “Лігна Україна” винними у змові під час участі у двох торгах на закупівлю пластикових касет і бирок для маркування деревини для державного підприємства “Ліси України”. За порушення конкурентного законодавства компанії отримали штраф на загальну суму понад 5,4 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення АМКУ.

АМКУ виявив змову і наклав штраф

АМКУ оштрафував ТОВ "Марксолл" (раніше – ТОВ "Дріада Захід"та ТОВ "Лігна Україна" на понад 5,4 млн грн за змову під час участі у двох торгах, які проводило державне підприємство "Ліси України" у 2023–2024 роках.

Йдеться про закупівлю пластикових касет на суму понад 34 млн грн та бирок для маркування деревини на понад 26 млн грн.

Під час розслідування АМКУ встановив, що компанії узгоджували свої дії, обмінювалися інформацією і скоординовано впливали на результати торгів, що є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

За ці антиконкурентні дії комітет наклав штраф у розмірі 5,49 млн грн.

Раніше АМКУ оштрафував на 5,2 млн грн на дві компанії – ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Розробка. Енергетика. Машинобудування" та ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Система енерго" за змову при закупівлі дизпалива.