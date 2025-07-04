Антимонопольний комітет оштрафував компанії на 5,2 млн грн за змову при закупівлі дизпалива

Антимонопольний комітет України (АМКУ) ухвалив рішення про накладення штрафів на 5,2 млн грн на дві компанії – ТОВ “Науково-виробниче підприємство ”Розробка. Енергетика. Машинобудування" та ТОВ “Науково-виробниче об'єднання ”Система енерго". Рішення прийнято 3 липня 2025 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Розслідування АМКУ встановило, що державним спеціалізованим господарським підприємством "Ліси України" у 2023 році проведено торги на закупівлю дизельного палива очікуваною вартістю понад 178 млн грн, в яких, зокрема, взяли участь ці компанії.

ТОВ “Науково-виробниче підприємство ”Розробка. Енергетика. Машинобудування" та ТОВ “Науково-виробниче об'єднання ”Система енерго" під час участі в торгах діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення конкуренції, що є порушенням Закону України "Про захист економічної конкуренції".

За зазначене порушення законодавства на відповідачів накладено штрафи на загальну суму 5 232 633 грн.

При цьому, згідно з Законом України "Про публічні закупівлі", підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.

Нагадаємо, АМКУ оштрафував ТОВ “АБЗ1” і ТОВ “Трініті - Груп” на 25 млн грн за змову під час закупівлі асфальтобетонних сумішей для КП “Київтеплоенерго” у 2023–2024 роках.