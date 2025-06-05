Змова на тендері асфальтобетону: АМКУ оштрафував учасників закупівель "Київтеплоенерго" на 25 млн грн

Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував ТОВ “АБЗ1” і ТОВ “Трініті - Груп” на 25 млн грн за змову під час закупівлі асфальтобетонних сумішей для КП “Київтеплоенерго” у 2023–2024 роках.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Змова на тендері

5 червня 2025 року Антимонопольний комітет визнав, що ТОВ "АБЗ1" та ТОВ "Трініті-Груп" узгодили умови участі в торгах з закупівлі асфальтобетонних сумішей для КП "Київтеплоенерго" у 2023–2024 роках.

Це призвело до усунення конкуренції та спотворення результатів торгів, загальна вартість яких перевищувала 50 млн грн.

ТОВ "АБЗ1" є виробником продукції, яку пропонували відповідачі, тому вони узгоджували цінову політику.

Антимонопольний комітет визнав дії ТОВ "АБЗ1" та ТОВ "Трініті-Груп" порушенням закону про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що вплинули на результати торгів.

Компаніям було накладено штрафи на загальну суму 25,6 млн гривень.

Нагадаємо, минулого тижня АМКУ оштрафував дві компанії на 3,6 млн грн за змову на тендері з капремонту Київської обласної лікарні. Йдеться про "Фелікс Ком" та ТОВ "Торгплат ЮА", яке на момент участі в тендері діяло під назвою ТОВ "Київ Девелоп Груп".