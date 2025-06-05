Заговор на тендере асфальтобетона: АМКУ оштрафовал участников закупок "Киевтеплоэнерго" на 25 млн грн

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал ООО "АБЗ1" и ООО "Тринити — Групп" на 25 млн грн за сговор при закупке асфальтобетонных смесей для КП "Киевтеплоэнерго" в 2023-2024 годах.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Заговор на тендере

5 июня 2025 года Антимонопольный комитет признал, что ООО "АБЗ1" и ООО "Тринити-Групп" согласовали условия участия в торгах по закупке асфальтобетонных смесей для КП "Киевтеплоэнерго" в 2023-2024 годах.

Это привело к устранению конкуренции и искажению результатов торгов, общая стоимость которых превышала 50 млн грн.

ООО "АБЗ1" является производителем продукции, предлагаемой ответчиками, поэтому они согласовывали ценовую политику.

Антимонопольный комитет признал действия ООО "АБЗ1" и ООО "Тринити-Групп" нарушением закона о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, повлиявших на результаты торгов.

Компаниям были наложены штрафы на общую сумму 25,6 млн гривен.

Напомним, на прошлой неделе АМКУ оштрафовал две компании на 3,6 млн грн за сговор на тендере по капремонту Киевской областной больницы. Речь идет о "Феликс Коме" и ООО "Торгплат ЮА", которое на момент участия в тендере действовало под названием ООО "Киев Девелоп Групп".