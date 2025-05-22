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АМКУ оштрафовал две компании на 3,6 млн грн за сговор на тендере по капремонту Киевской областной больницы
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Феликс Ком" и ООО "Торгплат ЮА" (которое на момент участия в тендере действовало под названием ООО "Киев Девелоп Групп") на общую сумму почти 3,7 млн грн за антиконкурентный сговор во время публичных закупок.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ.
Расследование Комитета установило, что обе компании действовали согласованно во время тендера на проведение строительных работ в отделении экстренной медицинской помощи Киевской областной клинической больницы в июне 2023 года. После завершения торгов заказчик заключил договор с ООО "Феликс Ком".
В ходе разбирательства выяснилось, что компании не соревновались между собой за победу, а координировали свои действия, фактически устранив конкуренцию. Такие действия являются нарушением антимонопольного законодательства, предусматривающего ответственность за искажение результатов торгов.
Сумма штрафа для обеих компаний составила 3 689066 грн.
Согласно закону "О публичных закупках", участники, привлеченные к ответственности за сговор на торгах в течение последних трех лет, могут быть отстранены от участия в новых тендерах.
Также АМКУ наложил штраф в размере 1 млн грн на ООО Леруа Мерлен Украина за двукратный отказ предоставить запрашиваемую информацию в определенный срок.