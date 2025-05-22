АМКУ оштрафовал две компании на 3,6 млн грн за сговор на тендере по капремонту Киевской областной больницы

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Феликс Ком" и ООО "Торгплат ЮА" (которое на момент участия в тендере действовало под названием ООО "Киев Девелоп Групп") на общую сумму почти 3,7 млн грн за антиконкурентный сговор во время публичных закупок.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ.

Расследование Комитета установило, что обе компании действовали согласованно во время тендера на проведение строительных работ в отделении экстренной медицинской помощи Киевской областной клинической больницы в июне 2023 года. После завершения торгов заказчик заключил договор с ООО "Феликс Ком".

В ходе разбирательства выяснилось, что компании не соревновались между собой за победу, а координировали свои действия, фактически устранив конкуренцию. Такие действия являются нарушением антимонопольного законодательства, предусматривающего ответственность за искажение результатов торгов.

Сумма штрафа для обеих компаний составила 3 689066 грн.

Согласно закону "О публичных закупках", участники, привлеченные к ответственности за сговор на торгах в течение последних трех лет, могут быть отстранены от участия в новых тендерах.

Также АМКУ наложил штраф в размере 1 млн грн на ООО Леруа Мерлен Украина за двукратный отказ предоставить запрашиваемую информацию в определенный срок.