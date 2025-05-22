Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,44

--0,05

EUR

46,91

+0,26

Наличный курс:

USD

41,46

41,40

EUR

47,10

46,95

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

АМКУ оштрафовал две компании на 3,6 млн грн за сговор на тендере по капремонту Киевской областной больницы

АМКУ
АМКУ оштрафовал две компании / АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Феликс Ком" и ООО "Торгплат ЮА" (которое на момент участия в тендере действовало под названием ООО "Киев Девелоп Групп") на общую сумму почти 3,7 млн грн за антиконкурентный сговор во время публичных закупок.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ.

Расследование Комитета установило, что обе компании действовали согласованно во время тендера на проведение строительных работ в отделении экстренной медицинской помощи Киевской областной клинической больницы в июне 2023 года. После завершения торгов заказчик заключил договор с ООО "Феликс Ком".

В ходе разбирательства выяснилось, что компании не соревновались между собой за победу, а координировали свои действия, фактически устранив конкуренцию. Такие действия являются нарушением антимонопольного законодательства, предусматривающего ответственность за искажение результатов торгов.

Сумма штрафа для обеих компаний составила 3 689066 грн.

Согласно закону "О публичных закупках", участники, привлеченные к ответственности за сговор на торгах в течение последних трех лет, могут быть отстранены от участия в новых тендерах.

Также АМКУ наложил штраф в размере 1 млн грн на ООО Леруа Мерлен Украина за двукратный отказ предоставить запрашиваемую информацию в определенный срок.

Автор:
Татьяна Гойденко