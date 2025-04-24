Антимонопольный комитет оштрафовал два спиртзавода: названы причины

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штрафные санкции на два государственных спиртовых завода — ГП "Бджильнянский спиртовой завод" и ГП "Юрковецкий спиртовой завод" — за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Бджильнянский спиртовой завод был оштрафован на 22 000 грн. Причиной штрафа стало непредставление информации по требованию главы АМКУ в установленный срок. Действия завода квалифицированы по пункту 13 статьи 50 Закона "О защите экономической конкуренции".

Юрковецкий спиртовой завод получил штраф на общую сумму 66 000 грн. за совершение трех нарушений. В частности, завод дважды не предоставил информацию о требованиях Председателя АМКУ, что является нарушением пункта 13 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

Кроме того, АМКУ установил, что ГП "Юрковецкий спиртовой завод" предоставил неполную информацию по требованию председателя АМКУ в установленный срок. Это нарушение квалифицировано по пункту 14 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

Ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал государственное предприятие "Укрспирт" на 53 800 грн за совершение нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.