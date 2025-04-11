АМКУ разрешил ОККО взять в аренду еще 38 заправок

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 10 апреля предоставил разрешение "ОККО-Драйв" (бренд АЗС ОККО) на получение контроля над активами компаний "Автобансервис", "Интелтранс-С", "Кло", "Блиставиця" и "Клеон-Ойл".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Речь идет о получении в аренду активов в виде 38 единых имущественных комплексов – автозаправочных станций, расположенных по адресам, указанным в соответствующих заявлениях.

Согласно данным YouControl, у ООО "Автобансервис" основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля. ООО "Кло" занимается оптовой торговлей разными видами топлива. У этих компаний указаны одни и те же конечные бенефициары: Александр Кац и Игорь Чернявский.

Основным видом деятельности ООО "Интелтранс-С" является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Бенефициаром указан Александр Кац.

Основным видом деятельности компании ООО "Блиставиця" является розничная торговля горючим. Бенефициары: Александр Кац, Игорь Левитас и Ткаченко Петр.

ООО "Клеон-Ойл" – основным видом деятельности является неспециализированная оптовая торговля. Бенефициаром отмечен Вячеслав Стешенко.

Напомним, ранее АМКУ также возбудил дело о концентрациях в виде приобретения контроля ООО "ОККО-Драйв" над активами компаний "Автобансервис", "Джинджер-с" и "Кло" путем получения в аренду активов в виде 19 единых имущественных комплексов — автозаправочных станций, расположенных в пределах г.Минска. Киев.

Как пишет enkorr, речь идет об АЗС KLO. Таким образом, ОККО возьмет под свой контроль 57 автозаправочных станций KLO в Киеве и столичном регионе. При этом под брендом KLO сегодня работает более 70 АЗК в столице и Киевской, Житомирской, Черниговской, Черновицкой и Львовской областях.

Что известно об "ОККО-Драйв"

"ОККО-Драйв" является дочерней компанией холдинга OKKO Group, одной из самых крупных сетей автозаправочных комплексов в Украине. Компания управляет большим количеством АЗК по всей стране, а также развивает сопутствующие сервисы, такие как рестораны A la minute, Pasta Mia и кафе Hot Cafe на заправках. По итогам 2022 года ОККО была крупнейшей среди топливных компаний Украины с долей рынка 25%.

АЗК ОККО торгуют бензином и дизельным топливом, закупленным в Польше, Венгрии и Румынии, а также сжиженным газом. Имеются зарядные станции для электромобилей. Конечный бенефициарный владелец – Виталий Антонов.